Прокуратура устроила проверку из-за посадки самолета Utair с одним двигателем

Транспортная прокуратура организовала проверку из-за посадки самолета Utair, летевшего рейсом Березово (ХМАО) — Тюмень, с одним двигателем. В telegram-канале указано, что сигнал о неисправности сработал на две минуты до посадки в аэропорту «Рощино».
«Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. При выполнении рейса авиакомпании Utair по маршруту Березово — Тюмень за две минуты до посадки сработал датчик технической неисправности», — сообщается в публикации.
По данным прокуратуры, на борту находилось 35 пассажиров, трое из которых — несовершеннолетние. Пострадавших при посадке воздушного судна нет.
Ранее URA.RU писало, что у самолета Utair, летевшего из ХМАО в Тюмень, отказал двигатель. Капитан принял решение приземляться на одном двигателе.
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