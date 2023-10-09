Прокуратура устроила проверку из-за посадки самолета Utair с одним двигателем

09 октября 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

На борту самолета Utair с неисправным двигателем находились 35 пассажиров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Транспортная прокуратура организовала проверку из-за посадки самолета Utair, летевшего рейсом Березово (ХМАО) — Тюмень, с одним двигателем. В telegram-канале указано, что сигнал о неисправности сработал на две минуты до посадки в аэропорту «Рощино». «Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. При выполнении рейса авиакомпании Utair по маршруту Березово — Тюмень за две минуты до посадки сработал датчик технической неисправности», — сообщается в публикации. По данным прокуратуры, на борту находилось 35 пассажиров, трое из которых — несовершеннолетние. Пострадавших при посадке воздушного судна нет. Ранее URA.RU писало, что у самолета Utair, летевшего из ХМАО в Тюмень, отказал двигатель. Капитан принял решение приземляться на одном двигателе.

Транспортная прокуратура организовала проверку из-за посадки самолета Utair, летевшего рейсом Березово (ХМАО) — Тюмень, с одним двигателем. В telegram-канале указано, что сигнал о неисправности сработал на две минуты до посадки в аэропорту «Рощино». «Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. При выполнении рейса авиакомпании Utair по маршруту Березово — Тюмень за две минуты до посадки сработал датчик технической неисправности», — сообщается в публикации. По данным прокуратуры, на борту находилось 35 пассажиров, трое из которых — несовершеннолетние. Пострадавших при посадке воздушного судна нет. Ранее URA.RU писало, что у самолета Utair, летевшего из ХМАО в Тюмень, отказал двигатель. Капитан принял решение приземляться на одном двигателе.