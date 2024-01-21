Махонин: Пермский край скорбит вместе с Донбассом

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования жителям Донецка, где погибли мирные люди из-за обстрела ВСУ. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
«Донецк обстрелян ВСУ, преступный киевский режим вновь специально бьет по мирным жителям — удар пришелся по продуктовому рынку, в выходной день. Пермский край скорбит вместе с Донбассом, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметил Махонин.
ВСУ 21 января устроили обстрел рынка в Донецке. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли, десятки жителей ранены. Продавщица с рынка Татьяна рассказала: «В воскресенье люди торгуют. Вот в чем дело, почему прилетело».
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