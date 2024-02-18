В Госдуме призвали применять «авдеевскую тактику»

Освобождение российскими войсками Авдеевки показывает, что украинское командование ничему не учится. Поэтому армия РФ и впредь может использовать «авдеевскую тактику», заявил зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Это показывает, что командование украинских войск в этом плане ровным счетом ничему не учится, и эту тактику можно будет использовать и впредь», — заявил Алексей Журавлев. Его слова приводит издание argumenti.ru.
Ранее стало известно о взятии российскими силами Авдеевки. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за сутки боев за город ВСУ потеряли 1500 военных. Еще в начале февраля президент РФ Владимир Путин назвал населенный пункт одним из важнейших направлений в зоне СВО.
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