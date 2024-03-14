В реках «тюменской матрешки» не нашли чистой воды

14 марта 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

На оздоровление российских рек планируют выделить 233,9 миллиарда рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В 2023 году в Оби и Иртыше, которые протекают через Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО, не нашли чистой воды. Доклад о состоянии рек подготовила представитель Росгидромета Наталья Криворучко. «Фиксируется в целом стабильная ситуация с качеством воды (Иртыша и Оби — прим. URA.RU) — и, к сожалению, она по-прежнему не очень хорошая. Вода изменяется от „загрязненной“ до „грязной“. Только в одном из 108 створов найдена вода „слабо загрязненная“ (2-й класс), в остальных — 3-го („загрязненная“) и 4-го классов („грязная“). Нет мест, где можно было бы назвать воду условно чистой», — рассказала специалист «Известиям». Представитель Росгидромета подготовила доклад, используя данные со 108 створов (поперечная линия на реке — прим. URA.RU) в Омской, Тюменской областях, а также в ЯНАО и ХМАО. На них расположено 84 пункта наблюдения. Сейчас готовится новый федеральный проект, который объединит в себе работу по оздоровлению основных российских рек. По словам замглавы Минприроды Павла Барышева, министерство предлагало финансирование на уровне трех триллионов рублей, но дают на программу, по предварительным данным, 233,9 миллиарда рублей. В этом году ЯНАО попал в список регионов страны с самыми грязными реками. Округ занял седьмую строчку в антирейтинге. В пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza рассказали, что загрязненными оказались бассейны рек Надым, Обь, Пур и Таз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2023 году в Оби и Иртыше, которые протекают через Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО, не нашли чистой воды. Доклад о состоянии рек подготовила представитель Росгидромета Наталья Криворучко. «Фиксируется в целом стабильная ситуация с качеством воды (Иртыша и Оби — прим. URA.RU) — и, к сожалению, она по-прежнему не очень хорошая. Вода изменяется от „загрязненной“ до „грязной“. Только в одном из 108 створов найдена вода „слабо загрязненная“ (2-й класс), в остальных — 3-го („загрязненная“) и 4-го классов („грязная“). Нет мест, где можно было бы назвать воду условно чистой», — рассказала специалист «Известиям». Представитель Росгидромета подготовила доклад, используя данные со 108 створов (поперечная линия на реке — прим. URA.RU) в Омской, Тюменской областях, а также в ЯНАО и ХМАО. На них расположено 84 пункта наблюдения. Сейчас готовится новый федеральный проект, который объединит в себе работу по оздоровлению основных российских рек. По словам замглавы Минприроды Павла Барышева, министерство предлагало финансирование на уровне трех триллионов рублей, но дают на программу, по предварительным данным, 233,9 миллиарда рублей. В этом году ЯНАО попал в список регионов страны с самыми грязными реками. Округ занял седьмую строчку в антирейтинге. В пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza рассказали, что загрязненными оказались бассейны рек Надым, Обь, Пур и Таз.