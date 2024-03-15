Власти обсудят размеры налоговых ставок для россиян после выборов

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Интервью Наумов Станислав Александрович Депутат Государственной Думы от партии ЛДПР. Москва , наумов станислав
В вопросе изменения налогов «нельзя перегнуть палку», уверен Станислав Наумов Фото:

В парламенте в конце марта состоится обсуждение размера налоговых ставок для граждан и бизнеса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат Госдумы РФ Станислав Наумов, комментируя итоги состоявшегося 15 марта заседания правительства. Наумов также назвал дату встречи депутатов с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Сразу же после выборов в парламенте начнется обсуждение [изменения налогов]. Мы с Мишустиным встречаемся 25 марта, и мы обязательно обратим внимание на то, что налоговая шкала должна стать более справедливой. И людей с небольшими доходами нужно освободить от избыточного фискального бремени», — рассказал Станислав Наумов.

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Фракция ЛДПР подготовила ряд предложений для снижения административного давления на предпринимателей, рассказал собеседник агентства. Наумов уверен, что правительство услышало и приняло во внимание каждое предложение депутатов.

«Нельзя „перегнуть палку“ в том, что касается налогообложения успешных предприятий. Им зачастую нужно точно также дать „глоток свободы“. Для того, чтобы они сами смогли распорядиться своими средствами. Уверен, что мы будем стараться придерживаться такого баланса и золотой середины вопросов, которые связаны с налогообложением», — подчеркнул Наумов.

Ранее URA.RU сообщало о налоговых льготах кабмина для социально-незащищенных россиян. Меры поддержки будут распространены на многодетные семьи.

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В парламенте в конце марта состоится обсуждение размера налоговых ставок для граждан и бизнеса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат Госдумы РФ Станислав Наумов, комментируя итоги состоявшегося 15 марта заседания правительства. Наумов также назвал дату встречи депутатов с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. «Сразу же после выборов в парламенте начнется обсуждение [изменения налогов]. Мы с Мишустиным встречаемся 25 марта, и мы обязательно обратим внимание на то, что налоговая шкала должна стать более справедливой. И людей с небольшими доходами нужно освободить от избыточного фискального бремени», — рассказал Станислав Наумов. Фракция ЛДПР подготовила ряд предложений для снижения административного давления на предпринимателей, рассказал собеседник агентства. Наумов уверен, что правительство услышало и приняло во внимание каждое предложение депутатов. «Нельзя „перегнуть палку“ в том, что касается налогообложения успешных предприятий. Им зачастую нужно точно также дать „глоток свободы“. Для того, чтобы они сами смогли распорядиться своими средствами. Уверен, что мы будем стараться придерживаться такого баланса и золотой середины вопросов, которые связаны с налогообложением», — подчеркнул Наумов. Ранее URA.RU сообщало о налоговых льготах кабмина для социально-незащищенных россиян. Меры поддержки будут распространены на многодетные семьи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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