Власти обсудят размеры налоговых ставок для россиян после выборов

15 марта 2024 в 21:39 Размер текста - 17 +

В вопросе изменения налогов «нельзя перегнуть палку», уверен Станислав Наумов Фото: Георгий Бергал © URA.RU В парламенте в конце марта состоится обсуждение размера налоговых ставок для граждан и бизнеса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат Госдумы РФ Станислав Наумов, комментируя итоги состоявшегося 15 марта заседания правительства. Наумов также назвал дату встречи депутатов с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. «Сразу же после выборов в парламенте начнется обсуждение [изменения налогов]. Мы с Мишустиным встречаемся 25 марта, и мы обязательно обратим внимание на то, что налоговая шкала должна стать более справедливой. И людей с небольшими доходами нужно освободить от избыточного фискального бремени», — рассказал Станислав Наумов. Новость по теме Выплаты для медиков и налоговые льготы: о чем Мишустин говорил с кабмином Фракция ЛДПР подготовила ряд предложений для снижения административного давления на предпринимателей, рассказал собеседник агентства. Наумов уверен, что правительство услышало и приняло во внимание каждое предложение депутатов. «Нельзя „перегнуть палку“ в том, что касается налогообложения успешных предприятий. Им зачастую нужно точно также дать „глоток свободы“. Для того, чтобы они сами смогли распорядиться своими средствами. Уверен, что мы будем стараться придерживаться такого баланса и золотой середины вопросов, которые связаны с налогообложением», — подчеркнул Наумов. Ранее URA.RU сообщало о налоговых льготах кабмина для социально-незащищенных россиян. Меры поддержки будут распространены на многодетные семьи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В парламенте в конце марта состоится обсуждение размера налоговых ставок для граждан и бизнеса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат Госдумы РФ Станислав Наумов, комментируя итоги состоявшегося 15 марта заседания правительства. Наумов также назвал дату встречи депутатов с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. «Сразу же после выборов в парламенте начнется обсуждение [изменения налогов]. Мы с Мишустиным встречаемся 25 марта, и мы обязательно обратим внимание на то, что налоговая шкала должна стать более справедливой. И людей с небольшими доходами нужно освободить от избыточного фискального бремени», — рассказал Станислав Наумов. Фракция ЛДПР подготовила ряд предложений для снижения административного давления на предпринимателей, рассказал собеседник агентства. Наумов уверен, что правительство услышало и приняло во внимание каждое предложение депутатов. «Нельзя „перегнуть палку“ в том, что касается налогообложения успешных предприятий. Им зачастую нужно точно также дать „глоток свободы“. Для того, чтобы они сами смогли распорядиться своими средствами. Уверен, что мы будем стараться придерживаться такого баланса и золотой середины вопросов, которые связаны с налогообложением», — подчеркнул Наумов. Ранее URA.RU сообщало о налоговых льготах кабмина для социально-незащищенных россиян. Меры поддержки будут распространены на многодетные семьи.