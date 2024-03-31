Карта спецоперации 31 марта: на Украине прогремела серия взрывов

В Одесской области произошел пожар на одном из энергообъектов

31 марта 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что российские самолеты Су-25 сорвали ротацию ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Одесской области на юге Украины пострадал энергетический объект в результате произошедшей ночью воздушной тревоги. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. Карта СВО и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Взрывы на территории Украины Наталья Гуменюк сообщила, что пожар на энергетическом объекте Одессы произошел в результате взрыва. «Пожар на одном из энергетических объектов, в связи с чем произошло замыкание и были обесточены сам объект и до 170 тысяч абонентов», — заявила она. По информации украинских telegram-каналов, во многих регионах Украины ночью звучала воздушная тревога. Оперативное командование Польши сообщило, что страна подняла самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства внутри государства из-за работы российской авиации на Украине. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Минобороны РФ. Ответа пока не последовало. Атака ВСУ на российские регионы В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ пытались атаковать Ярославскую область с использованием беспилотников. По данным ведомства, российская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала три украинских дрона над регионом. ВСУ также пытались ударить по объектам в Белгородской области с помощью реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire. В Минобороны РФ отметили, что российская система ПВО сбила десять ракет. Глава региона Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности. По его словам, пострадала одна женщина. Боевые действия в зоне СВО В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ на купянском направлении отразили пяти украинских контратак и совершили удар по позициям ВСУ, уничтожив станцию спутниковой связи Starlink. В ведомстве отметили, что потери украинской армии составили до 30 бойцов на данном участке. На северодонецком направлении российские самолеты Су-25 сорвали ротацию украинских подразделений, передает Минобороны. «По докладу передового авиационного наводчика цель поражена, ротация противника сорвана», — заявил летчик Су-25 с позывным «Лемур». На артемовском направлении ВС РФ продвинулись до Часов Яра. Считается, что это крупный оборонительный узел ВСУ, захват которого позволяет сформировать два полукотла и приблизить освобождение Донбасса, передает Пятый канал. В ЛНР создали первый подземный город для военных с передовой. Об этом сообщили подразделения службы тыла второго армейского корпуса Южного военного округа. Чтобы запустить подземный город в эксплуатацию, потребовалось полтора месяца. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому план по переговорам для выхода к границам 2022 года. По его словам, украинскому лидеру нужно отвести свои войска с новых российских регионов и провести референдумы в областях Украины, чтобы жители самостоятельно приняли решение, в составе какого государства им быть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Одесской области на юге Украины пострадал энергетический объект в результате произошедшей ночью воздушной тревоги. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. Карта СВО и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Наталья Гуменюк сообщила, что пожар на энергетическом объекте Одессы произошел в результате взрыва. «Пожар на одном из энергетических объектов, в связи с чем произошло замыкание и были обесточены сам объект и до 170 тысяч абонентов», — заявила она. По информации украинских telegram-каналов, во многих регионах Украины ночью звучала воздушная тревога. Оперативное командование Польши сообщило, что страна подняла самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства внутри государства из-за работы российской авиации на Украине. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Минобороны РФ. Ответа пока не последовало. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ пытались атаковать Ярославскую область с использованием беспилотников. По данным ведомства, российская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала три украинских дрона над регионом. ВСУ также пытались ударить по объектам в Белгородской области с помощью реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire. В Минобороны РФ отметили, что российская система ПВО сбила десять ракет. Глава региона Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности. По его словам, пострадала одна женщина. В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ на купянском направлении отразили пяти украинских контратак и совершили удар по позициям ВСУ, уничтожив станцию спутниковой связи Starlink. В ведомстве отметили, что потери украинской армии составили до 30 бойцов на данном участке. На северодонецком направлении российские самолеты Су-25 сорвали ротацию украинских подразделений, передает Минобороны. «По докладу передового авиационного наводчика цель поражена, ротация противника сорвана», — заявил летчик Су-25 с позывным «Лемур». На артемовском направлении ВС РФ продвинулись до Часов Яра. Считается, что это крупный оборонительный узел ВСУ, захват которого позволяет сформировать два полукотла и приблизить освобождение Донбасса, передает Пятый канал. В ЛНР создали первый подземный город для военных с передовой. Об этом сообщили подразделения службы тыла второго армейского корпуса Южного военного округа. Чтобы запустить подземный город в эксплуатацию, потребовалось полтора месяца. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому план по переговорам для выхода к границам 2022 года. По его словам, украинскому лидеру нужно отвести свои войска с новых российских регионов и провести референдумы в областях Украины, чтобы жители самостоятельно приняли решение, в составе какого государства им быть.