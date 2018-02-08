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09 февраля 2018
08 февраля 2018
19:30  08 февраля 2018 1

Самый щедрый депутат ГД: «Деньги не заменят медаль, но хоть что-то»

Идеолог проекта 1,5-миллионных выплат отстраненным олимпийцам предсказал раскол в Госдуме
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Российские спортсмены привыкли к наградам со стороны государстваkremlin.ru

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев внес в Госдуму законопроект, которым предусматривается выплата спортсмену в размере его десятикратного среднемесячного заработка — за необоснованное отстранение от участия в Олимпийских играх. «URA.RU» созвонилось с автором законопроекта, президентом Федерации керлинга России, депутатом Дмитрием Свищевым.

— Дмитрий Александрович, какая основная идея вашей законодательной инициативы? Что она изменит?

Российским олимпийцам ранее вручали автомобили BMW
сайт BMW

— Я расцениваю этот законопроект как определенную гарантию для спортсменов. Согласитесь, что эти люди в определенном смысле стали заложниками сложившейся ситуации. Атлетов отстранили от участия в Олимпиаде по независящим от них причинам. Спортсменов можно отстранять только за доказанные нарушения установленных правил. Ничего этого в данном случае не было.

То, что мы наблюдаем сегодня, называется дискриминацией по национальному признаку. Представьте себе: человек с малых лет тренировался, мечтал, всю жизнь шел к этой цели — участвовать в Олимпийских играх. Он уже был в шаге от этого. И вдруг вмешались некие силы, которые дисквалифицировали его исключительно по политическим мотивам. Люди никак не защищены от такого сценария.

— Но разве деньги могут заменить олимпийскую медаль?

— Заменить, конечно, не могут. Деньги — это не медаль, но хоть что-то. Такой закон может стать своего рода соцзащитой для ребят, которые пострадали. Они готовились, старались, а их взяли и выбросили. Разве это нормально?

— О каком размере компенсации идет речь?

— У всех получится по-разному. Я предложил назначать усредненный месячный заработок в десятикратном размере. Спортсмены зарабатывают по-разному, это зависит от разных параметров. Но в среднем спортсмен высокого ранга получает в месяц 100-150 тысяч рублей.

— Как вы оцениваете вероятность того, что законопроект будет принят?

— Я понимаю, что это очень резонансное предложение. Наверняка будет бурное обсуждение, будет много «за» и «против». Знаю, что некоторые считают мою идею популистской. Но ведь президент Владимир Путин тоже обещал поддержку спортсменам. Поэтому, думаю, меры поддержки необходимо четко законодательно прописать, чтобы ребята были полностью защищены. Другого варианта я не вижу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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