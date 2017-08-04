Екатеринбургская журналистка возглавила редакцию «Дождя»

22:34 04 августа 2017 0

Александра Перепелова до "Дождя"работала в СМИ Екатеринбурга ФОТО: со страницы Twitter Светланы Гуляевой

Выпускница филологического факультета Уральского государственного университета (УрГУ) Александра Перепелова стала исполняющей обязанности главного редактора телеканала «Дождь». Об этом сообщила в соцсетях исполнительный продюсер телеканала Светлана Гуляева.

На телеканале «Дождь» Александра Перепелова работает с 2011 года, до назначения и. о. шеф- редактора она была заместителем главреда. Главред «Дождя» Роман Баданин продолжит работать в этом статусе до 31 августа, а затем отправится на учебу в Стэнфордский университет в США, -сообщает ТАСС.

Бывшая екатеринбурженка Александра Перепелова закончила филологический факультет УрГУ, затем работала в газете «Городские куранты» и на телеканале АСВ.