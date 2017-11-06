11:34 06 ноября 2017 0

Откройте в себе уральского революционера Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Почти 100 лет назад в Санкт-Петербурге (тогда — Петрограде) произошли события, коренным образом изменившие всю мировую историю — речь, конечно же, об Октябрьской революции. Волнения в те годы шли по всей стране, и Урал — не исключение. Более того — именно здесь шли ожесточенные бои не только между революционерами и защитниками старой власти, но и между белыми и красными. И герои революции здесь были под стать временам — суровые, несгибаемые с настоящим уральским характером.

В канун событий Великого Октября мы предлагаем вам пройти интересный исторический тест и узнать, кем из уральских революционеров вы могли бы быть. Здесь восемь итоговых результатов, поэтому не стесняйтесь пройти его больше одного раза.

Примечание: «URA.RU» против любого насилия и революций. Данный тест лишь отражает реально произошедшие события в нашей стране и создан в информационно-развлекательных целях.