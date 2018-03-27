14:12 27 марта 2018 3

Нина Гирко (справа) и ее супруг Валерий Цыбко просят оценить слова челябинского прокурора Галины Чеблаковой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата Госдумы Александр Сидякин направил запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой оценить факт оскорбления гособвинителем Галиной Чеблаковой экс-сенатора Константина Цыбко в челябинском облсуде. Парламентарий таким образом отреагировал на обращение родителей обвиняемого, сообщила «URA.RU» сестра бывшего члена Совета Федерации Полина Цыбко.

«Об оскорбительном поведении прокурора Чеблаковой родители обратились к председателю Верховного суда, генпрокурору, уполномоченному по правам человека в РФ, первому замруководителя администрации президента и начальнику управления по вопросам госслужбы и кадров администрации президента. В письмах указано, что, поскольку уголовное дело сфальсифицировано, на сына оказывается психологическое давление путем оскорблений. Поведение Чеблаковой, представляющей в суде гособвинение, является омерзительным, преступным и подрывает авторитет прокуратуры», — отметила Полина Цыбко.

Скандальный эпизод произошел в январе на заседании апелляционной инстанции, рассматривавшей жалобу адвокатов Константина Цыбко на обвинительный приговор Озерского горсуда. По словам стороны защиты и самого обвиняемого, Галина Чеблакова назвала его «засранцем». Сам прокурор, как и судьи, заявил, что не слышал этого. Однако адвокаты представили заключение специалистов на аудиозапись заседания суда. «В фонограмме содержится произнесенное шепотом выражение „засранец“, вероятно, адресованное диктору [в этот момент выступал Цыбко], содержит негативную оценку его личности, поступков. Выражение „засранец“ имеет отрицательную коннотацию, характеризуется презрительной экспрессивно-стилистической окраской и, исходя из вышеуказанных обстоятельств, вероятно, носит оскорбительный характер», — говорится в заключении экспертов.

Адвокат Степан Гузей подчеркнул, что его подзащитный Константин Цыбко выступает в суде с головными болями и головокружениями. «Моему доверителю физически непросто участвовать в процессе, но он уверяет, что готов выступать, чего бы ему этого ни стоило. А прокурор Чеблакова позволяет себе оскорблять его в присутствии трех судей и адвокатов», — заявил он.

Фото: депутатский запрос Александра Сидякина на имя генпрокурора Юрия Чайки

По словам Степана Гузея, оскорбление со стороны прокурора может свидетельствовать о личной неприязни Чеблаковой к Цыбко. «Следователи и прокуратура переложили на суд ответственность за фальсификации. Раньше за взятку можно было судить только лиц, пойманных с поличным, а сейчас явно за пределами законодательных ограничений закон фактически используется для того, чтобы устроить личную вендетту, расправиться с человеком для сохранения лица и корпоративной солидарности», — уверен адвокат.

Защитники Константина Цыбко считают, что действия прокурора подпадают под санкцию ч.1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), по которой предусмотрено наказание от штрафа до ареста. Заключение экспертов вместе с аудиозаписью и жалобой разослано силовикам, депутатам и общественникам. Первым отреагировал член президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин, поставивший перед прокурором Челябинской области Александром Кондратьевым вопрос о возможности работы Галины Чеблаковой в ведомстве.

Озерский горсуд 3 августа прошлого года признал Константина Цыбко виновным в получении взяток от бывшего сити-менеджера Озерска, магнитогорца Евгения Тарасова, и от его земляка, руководителя треста «Магнитострой» Олега Лакницкого. Экс-сенатора приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 70 млн рублей. При этом несколько эпизодов суд счел недоказанными. Константин Цыбко настаивает, что его оговорили Тарасов, Лакницкий и их соучастники, которые были признаны виновными в воровстве денег из бюджета Озерска и даче взятки, однако взамен показаний против экс-сенатора получили несущественное наказание. Так, Тарасов практически не был в колонии, а бизнесмена Лакницкого приговорили к штрафу.