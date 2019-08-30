Названа причина экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Кольцово

Самолет аварийно сел в Екатеринбурге Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Причиной экстренной посадки самолета A321 «Уральских авиалиний», летевшего из Санкт-Петербурга в Таджикистан, стало столкновение с птицами. Об этом сообщили «URA.RU» в Уральской транспортной прокуратуре.

«Причиной вынужденной посадки послужило столкновение воздушного судна со стаей птиц при взлете в аэропорту Санкт-Петербурга», — заявили в надзорном ведомстве. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Рейс U6-2641 аварийно сел в екатеринбургском аэропорту Кольцово 30 августа около девяти часов утра. Пассажиры и экипаж не пострадали.

Ранее в авиакомпании сообщили, что у лайнера, возможно, было повреждено при взлете колесо. На ВПП в аэропорту Пулково были найдены останки птиц.