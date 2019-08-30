29 августа 2019

Названа причина экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Кольцово

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, аэропорт, airbus А321
Самолет аварийно сел в ЕкатеринбургеФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Причиной экстренной посадки самолета A321 «Уральских авиалиний», летевшего из Санкт-Петербурга в Таджикистан, стало столкновение с птицами. Об этом сообщили «URA.RU» в Уральской транспортной прокуратуре.

«Причиной вынужденной посадки послужило столкновение воздушного судна со стаей птиц при взлете в аэропорту Санкт-Петербурга», — заявили в надзорном ведомстве. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Рейс U6-2641 аварийно сел в екатеринбургском аэропорту Кольцово 30 августа около девяти часов утра. Пассажиры и экипаж не пострадали.

Ранее в авиакомпании сообщили, что у лайнера, возможно, было повреждено при взлете колесо. На ВПП в аэропорту Пулково были найдены останки птиц.

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© Служба новостей «URA.RU»
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