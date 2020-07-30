В распространении COVID обвинили молодежь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 31 июля, — 233-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 143-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире достигло 17 466 795 человек. За все время пандемии вылечились 10 928 467 заразившихся (+247 217). Жертвами COVID-19 стали 676 888 пациентов (+6 506).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен 4 634 976 американцам. На втором месте антирейтинга Бразилия (2 613 789), а затем следует Индия (1 639 350). Россия занимает четвертое место в этом списке — инфекцией заразились 834 710 человек.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Компании России и Китая обсуждают испытания вакцин от COVID-19. Пекин надеется совместно с Москвой продвигать сотрудничество в области исследований и разработок вакцин в рамках перекрестных годов научно-технического и инновационного сотрудничества. Кроме этого, документ о сотрудничестве по COVID-19 подписали РФ и США.

В Johnson& Johnson заявили, что испытали разрабатываемую вакцину от COVID-19 на обезьянах. В компании уточнили, что препарат уже начали испытывать на людях в США и Бельгии. Испытания вакцины от COVID-19 на людях начали также в Риме. При этом ученые заявили, что без вакцины невозможно создать коллективный иммунитет к вирусу.

Коронавирус в России

Число новых случаев коронавируса в стране снова стало расти, хоть и несущественно. Если два дня назад было обнаружено 5 395 новых пациентов с COVID за сутки, то сегодня — уже 5 509 заболевших. А вот количество смертей сокращается. Накануне от инфекции скончались 169 человек, сегодня же — 129. При этом в Росстате исключили двойной учет смертности заболевших COVID-19.

Минздрав России разработал и направил в регионы методические рекомендации по реабилитации для пациентов после COVID. Отмечается, что таким пациентам необходима изоляция в течение 14 дней после выписки из больницы. Медики с подтвержденным COVID- смогут сразу получить страховую выплату. Президент России Владимир Путин подписал указ.

«Аэрофлот» обвинили в продаже билетов в закрытые страны. При этом рейсы отменяют, а россияне не могут вернуть деньги. Представители туристической отрасли рассказали, как россияне смогут сэкономить на поездках в Турцию. С 10 августа улететь на средиземноморское побережье без каких-либо доплат смогут туристы, которые приобретали путевки до введения ограничений. Кроме этого, для российских туристов хотят открыть Грузию. Но, скорее всего, это случится лишь в сентябре. А вот Евросоюз не включил Россию в список стран, с которыми возобновляют транспортное сообщение.

В российских магазинах нашли рассадники коронавируса. COVID чаще всего обитает в сухих и прохладных местах, ручки холодильников в продуктовых магазинах — для него идеальное место. На втором месте по риску заражения — ручки дверей в общественных заведениях и POS-терминалы.

Ученые рассказали, сколько коронавирус живет в воде. Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, 99,9% в течение 72 часов. При этом убить COVID можно всего за 30 секунд при помощи этилового или изопропилового спирта.

Ситуация в мире

Глава ВОЗ нашел виновных в распространении коронавируса. По его мнению, это молодежь. Молодые люди стремятся вернуться к прежней жизни, посещают ночные клубы, не носят маски и не соблюдают дистанцию, что и становится причиной новых вспышек коронавируса в странах Европы.

Ученые России и США подписали документ о сотрудничестве по COVID-19. Президент Российской академии наук Александр Сергеев и глава Американской академии наук, техники и медицины США Марша МакНатт подписали в четверг в формате онлайн протокол о сотрудничестве в различных областях исследований, связанных с COVID-19.