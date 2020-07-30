Сегодня, 31 июля, — 233-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 143-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире достигло 17 466 795 человек. За все время пандемии вылечились 10 928 467 заразившихся (+247 217). Жертвами COVID-19 стали 676 888 пациентов (+6 506).
Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен 4 634 976 американцам. На втором месте антирейтинга Бразилия (2 613 789), а затем следует Индия (1 639 350). Россия занимает четвертое место в этом списке — инфекцией заразились 834 710 человек.
Вакцина и лекарство от коронавируса
Компании России и Китая
В Johnson& Johnson заявили, что
Коронавирус в России
Число новых случаев коронавируса в стране снова стало расти, хоть и несущественно. Если два дня назад было обнаружено 5 395 новых пациентов с COVID за сутки, то сегодня — уже 5 509 заболевших. А вот количество смертей сокращается. Накануне от инфекции скончались 169 человек, сегодня же — 129. При этом в Росстате
Минздрав России разработал и направил в регионы методические рекомендации по реабилитации для пациентов после COVID. Отмечается, что таким пациентам необходима изоляция в течение 14 дней после выписки из больницы. Медики с подтвержденным COVID-
«Аэрофлот» обвинили в продаже билетов в закрытые страны. При этом рейсы отменяют, а россияне не могут вернуть деньги. Представители туристической отрасли рассказали, как россияне смогут сэкономить на поездках в Турцию. С 10 августа улететь на средиземноморское побережье без каких-либо доплат смогут туристы, которые приобретали путевки до введения ограничений. Кроме этого, для российских туристов хотят открыть Грузию. Но, скорее всего, это случится лишь в сентябре. А вот Евросоюз не включил Россию в список стран, с которыми возобновляют транспортное сообщение.
В российских магазинах нашли рассадники коронавируса. COVID чаще всего обитает в сухих и прохладных местах, ручки холодильников в продуктовых магазинах — для него идеальное место. На втором месте по риску заражения — ручки дверей в общественных заведениях и POS-терминалы.
Ученые рассказали, сколько коронавирус живет в воде. Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, 99,9% в течение 72 часов. При этом убить COVID можно всего за 30 секунд при помощи этилового или изопропилового спирта.
Ситуация в мире
Глава ВОЗ нашел виновных в распространении коронавируса. По его мнению, это молодежь. Молодые люди стремятся вернуться к прежней жизни, посещают ночные клубы, не носят маски и не соблюдают дистанцию, что и становится причиной новых вспышек коронавируса в странах Европы.
Ученые России и США
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