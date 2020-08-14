Свердловская область получит 992 млн 878 тысяч рублей из резервного фонда на дополнительное финансовое обеспечение медицинских учреждений. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Остальным регионам УрФО выделено в 2-3 раза меньше средств.
Как следует из документа, опубликованного на сайте Правительства РФ, Южному Уралу выделено 503 млн 816 тыс., Курганской области 42 млн. 171,1 тыс. Тюменская область получит 214 млн 636,7 тыс., ХМАО-Югра втрое больше — 673 млн. 257 тыс., ЯНАО 353 млн 876,3 тыс.
Распределение средств коррелирует с количеством заболевших в регионах. По данным на 10 августа, в Свердловской области подтверждено 22 446 случаев коронавируса, в ХМАО — 17 886 случаев, в Челябинской области 12 176 случаев.
За счет средств из резервного фонда регионы должны компенсировать расходы медицинских организаций. «Из-за коронавируса объемы оказываемой ими неотложной помощи и лечения в стационарах заметно выросли, поэтому потребовалось дополнительное финансирование», — указано в распоряжении.
Ранее регионы УрФО уже получали средства для компенсации снижения доходов. В частности, в Свердловскую область поступило два транша на 5,1 и 4,8 млрд рублей.
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