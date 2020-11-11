Единороссы предложили включить в бюджет России новые расходы

Андрей Турчак раскрыл подробности новых поправок в проект бюджета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» представила пакет дополнительных поправок в проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. В основу предложений легли идеи от граждан, экспертов и бизнеса в регионах, сообщил во время брифинга секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Изменения в документ будут рассмотрены во время второго чтения проекта в Госдуме, запланированного на 24 ноября.

Предложенные «Единой России» поправки состоят из трех блоков. Первый касается улучшения качества жизни россиян в селах и городах. В частности, предложено направить дополнительные 410 млн на создание 172 модельных библиотек, 345 млн рублей — на реконструкцию и ремонт 165 детских школ искусств, 249,4 млн рублей — на поддержку театров и 88,9 млн рублей — на поддержку ТЮЗов. Еще 776,1 млн рублей планируется выделить на строительство сельских домов культуры.

Второе чтение проекта бюджета на 2021 год запланировано на 24 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«За счет увеличения финансирования будет дополнительно построено четыре ДК — в Карачаево-Черкесской Республике, два — в Удмуртской Республике, а также в Чеченской Республике. Всего же будет введено в эксплуатацию 303 дома культуры», — сказал Андрей Турчак.

«Единая Россия» предложила увеличить на 150 млн рублей расходы на ремонт спортзалов в сельских школах. Средств хватит на 907 объектов. Дополнительно два млрд рублей планируется направить на строительство 100 уличных спортивных комплексов с футбольными полями, баскетбольными площадками, беговыми дорожками и тренажерами. Ожидается увеличение финансирования на два млрд рублей проектов благоустройства территорий.

Второй блок поправок касается соцгарантий и защиты отдельных категорий граждан. В частности в поправках говорится о выделении дополнительных двух млрд рублей на реконструкцию социальной инфраструктуры, рекультивацию земель и расселение аварийного жилья в шахтерских городах и поселках, в том числе зоне Байкало-Амурской магистрали.

В Тюменской области единороссы предложили помочь предпринимателям, сообщил Дмитрий Горицкий Фото: пресс-служба «Единой России»

«Мы предложили поправку, которая включает переселение до конца 2024 года жителей домов, расположенных на подработанных территориях ликвидированных шахт. Шахты закрыты давно, на подработанных территориях остались жилые дома, они достаточно аварийные, ветхие, возникает опасность провалов, подтоплений, выброса метана», — рассказал Сергей Неверов. Всего в 2021—2023 годах планируется переселить почти семь тысяч семей. За счет увеличения финансирования новыми участниками программы станут Воркута, Новокузнецк, Александровск-Сахалинский, Долинск, Невельск, Копейск.

Еще одна поправка увеличивает на два млрд рублей субсидирование авиаперевозок по трем направлениям: Дальний Восток, Крым и Калининград. «Благодаря специальной программе люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, школьники и студенты имеют возможность оформить льготные авиабилеты. Только применительно к Дальнему Востоку такие билеты можно оформить по более чем 170 маршрутам», — добавил Андрей Турчак.

Третий блок поправок направлен на обеспечение связью и интернетом малых населенных пунктов. Увеличение финансирования этой статьи на 6,2 млрд рублей позволит к концу 2021 года завершить подключение к интернету населенных пунктов, где живет от 250 до 500 человек.

Евгений Кафеев сообщил, что региональный бюджет принимается в сложных социально-экономических условиях Фото: пресс-служба «Единой России»

Единороссы продолжают работу и над бюджетами регионов. В Тюменской области партийцы предложили расширить доступ малых и средних предпринимателей к финансовым ресурсам и выделить дополнительные средства на строительство спортивных объектов сообщил председатель комитета по бюджету местной облдумы, Дмитрий Горицкий. «В новом бюджете будут учтены пожелания избирателей, высказанные ими в ходе предвыборной кампании. Это поддержка материнства и детства, борьба с бедностью, решение вопросов, связанных с доступностью жилья, благоустройство муниципалитетов и многое другое», — добавил секретарь курганского отделения «Единой России» Евгений Кафеев.

Ранее «Единая Россия» единогласно поддержала проект бюджета в первом чтении. Партия в течение нескольких месяцев работала над документом совместно с правительством РФ.