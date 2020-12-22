Свердловская область обошла Москву по числу строющихся многоэтажек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Приморский край и Свердловская область обошли Москву и стали регионами-лидерами по высотной застройке. Аутсайдерами в этом плане стали Костромская, Мурманская области и Кабардино-Балкария. Об этом журналистам рассказали в ДОМ.РФ.

В первых двух регионах медианная высота новостроек составляет 24 этажа, у аутсайдеров — от 2 до 4. «В десятке лидеров Рязанская, Ростовская, Липецкая области с 19 этажами, Красноярский край, Удмуртия, Томская, Орловская, Воронежская, Оренбургская области и, наконец, столица, где этот показатель — 18 этажей», — пишет «Российская газета».

В то же время, как отмечает издание, в ДОМ.РФ перспективным направлением развития современных городов считают именно малоэтажное строительство. Среди преимуществ — собственный участок, отсутствие проблем с парковкой, а также меньшее количество жильцов в отличие от многоэтажек. Лидером по развитию малоэтажной многоквартирной застройки эксперты называют Иркутскую область (50% от общего числа новостроек), Челябинскую (32% домов) и Ленинградскую (31%) области.