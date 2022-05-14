Фадеев раскрыл подробности будущего концерта в Екатеринбурге. Видео

14 мая 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Максим Фадеев сумел договориться с администрацией Екатеринбурга по поводу предстоящего концерта Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim Максим Фадеев сообщал о дате готовящегося концерта в столице Свердловской области. Музыкант подчеркнул, что все решения согласованы с администрацией города и никаких препятствий нет. «Мы встретимся с вами 28 числа, сами знаете где», — сказал в telegram-канале певец и композитор, родившийся и выросший в Кургане. В качестве площадки на сайте продажи билетов числится МТС Live Холл в «Екатеринбург-Экспо». Российский продюсер получил множество огорченных комментариев, после того как впервые рассказал о планируемом концерте в Екатеринбурге. Многие люди стали писать — «а как же Владивосток 20 мая?». URA.RU уже сообщало, что артист был вынужден из-за возникшей путаницы записать пояснительное видеосообщение. В нем Фадеев резюмировал, что о концерте 20 мая на Дальнем Востоке ему неизвестно. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Максим Фадеев сообщал о дате готовящегося концерта в столице Свердловской области. Музыкант подчеркнул, что все решения согласованы с администрацией города и никаких препятствий нет. «Мы встретимся с вами 28 числа, сами знаете где», — сказал в telegram-канале певец и композитор, родившийся и выросший в Кургане. В качестве площадки на сайте продажи билетов числится МТС Live Холл в «Екатеринбург-Экспо». Российский продюсер получил множество огорченных комментариев, после того как впервые рассказал о планируемом концерте в Екатеринбурге. Многие люди стали писать — «а как же Владивосток 20 мая?». URA.RU уже сообщало, что артист был вынужден из-за возникшей путаницы записать пояснительное видеосообщение. В нем Фадеев резюмировал, что о концерте 20 мая на Дальнем Востоке ему неизвестно.