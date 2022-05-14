Максим Фадеев сумел договориться с администрацией Екатеринбурга по поводу предстоящего концертаФото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim
Максим Фадеев сообщал о дате готовящегося концерта в столице Свердловской области. Музыкант подчеркнул, что все решения согласованы с администрацией города и никаких препятствий нет.
«Мы встретимся с вами 28 числа, сами знаете где», — сказал в telegram-канале певец и композитор, родившийся и выросший в Кургане. В качестве площадки на сайте продажи билетов числится МТС Live Холл в «Екатеринбург-Экспо».
Российский продюсер получил множество огорченных комментариев, после того как впервые рассказал о планируемом концерте в Екатеринбурге. Многие люди стали писать — «а как же Владивосток 20 мая?». URA.RU уже сообщало, что артист был вынужден из-за возникшей путаницы записать пояснительное видеосообщение. В нем Фадеев резюмировал, что о концерте 20 мая на Дальнем Востоке ему неизвестно.
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Максим Фадеев сообщал о дате готовящегося концерта в столице Свердловской области. Музыкант подчеркнул, что все решения согласованы с администрацией города и никаких препятствий нет. «Мы встретимся с вами 28 числа, сами знаете где», — сказал в telegram-канале певец и композитор, родившийся и выросший в Кургане. В качестве площадки на сайте продажи билетов числится МТС Live Холл в «Екатеринбург-Экспо». Российский продюсер получил множество огорченных комментариев, после того как впервые рассказал о планируемом концерте в Екатеринбурге. Многие люди стали писать — «а как же Владивосток 20 мая?». URA.RU уже сообщало, что артист был вынужден из-за возникшей путаницы записать пояснительное видеосообщение. В нем Фадеев резюмировал, что о концерте 20 мая на Дальнем Востоке ему неизвестно.