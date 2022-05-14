Фадеев раскрыл подробности будущего концерта в Екатеринбурге. Видео

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Максим Фадеев, фадеев максим
Максим Фадеев сумел договориться с администрацией Екатеринбурга по поводу предстоящего концерта Фото:

Максим Фадеев сообщал о дате готовящегося концерта в столице Свердловской области. Музыкант подчеркнул, что все решения согласованы с администрацией города и никаких препятствий нет.

«Мы встретимся с вами 28 числа, сами знаете где», — сказал в telegram-канале певец и композитор, родившийся и выросший в Кургане. В качестве площадки на сайте продажи билетов числится МТС Live Холл в «Екатеринбург-Экспо».

Российский продюсер получил множество огорченных комментариев, после того как впервые рассказал о планируемом концерте в Екатеринбурге. Многие люди стали писать — «а как же Владивосток 20 мая?». URA.RU уже сообщало, что артист был вынужден из-за возникшей путаницы записать пояснительное видеосообщение. В нем Фадеев резюмировал, что о концерте 20 мая на Дальнем Востоке ему неизвестно.

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Максим Фадеев сообщал о дате готовящегося концерта в столице Свердловской области. Музыкант подчеркнул, что все решения согласованы с администрацией города и никаких препятствий нет. «Мы встретимся с вами 28 числа, сами знаете где», — сказал в telegram-канале певец и композитор, родившийся и выросший в Кургане. В качестве площадки на сайте продажи билетов числится МТС Live Холл в «Екатеринбург-Экспо». Российский продюсер получил множество огорченных комментариев, после того как впервые рассказал о планируемом концерте в Екатеринбурге. Многие люди стали писать — «а как же Владивосток 20 мая?». URA.RU уже сообщало, что артист был вынужден из-за возникшей путаницы записать пояснительное видеосообщение. В нем Фадеев резюмировал, что о концерте 20 мая на Дальнем Востоке ему неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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