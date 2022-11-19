Уроженец Челябинской области грабил студентов в Екатеринбурге. Фото

19 ноября 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

Мужчина просил у прохожих деньги на проезд, получая отказ, начинал применять силу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Троицка (Челябинская область) подозревается в серии грабежей, совершенных в Екатеринбурге. 19-летний мужчина отнимал деньги у студентов. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 5 Ленинского района задержан 19-летний приезжий из Троицка, подозреваемый в хищении денежных средств у людей», — говорится в сообщении. Мужчина выбирал прохожих, которые не могли оказать сопротивление. Полицейские установили, что злоумышленник подходил к случайным людям, просил у них деньги на проезд, в случае отказа начинал угрожать и запугивать людей. 16 ноября он отобрал у двух студентом 5,5 тысяч рублей. А 7 ноября похитили у другого мужчины 21,5 тысячу рублей. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья». Ему грозит до семи лет лишения свободы. Силовики поместили подозреваемого под стражу. Полицейские просят пострадавших обратиться в органы внутренних дел по телефонам 356-42-05 или 102 (02). Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Житель Троицка (Челябинская область) подозревается в серии грабежей, совершенных в Екатеринбурге. 19-летний мужчина отнимал деньги у студентов. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 5 Ленинского района задержан 19-летний приезжий из Троицка, подозреваемый в хищении денежных средств у людей», — говорится в сообщении. Мужчина выбирал прохожих, которые не могли оказать сопротивление. Полицейские установили, что злоумышленник подходил к случайным людям, просил у них деньги на проезд, в случае отказа начинал угрожать и запугивать людей. 16 ноября он отобрал у двух студентом 5,5 тысяч рублей. А 7 ноября похитили у другого мужчины 21,5 тысячу рублей. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья». Ему грозит до семи лет лишения свободы. Силовики поместили подозреваемого под стражу. Полицейские просят пострадавших обратиться в органы внутренних дел по телефонам 356-42-05 или 102 (02).