Вылет самолета из Тюмени в Москву задержали на двое суток 23 января 2023 в 10:37 Размер текста - 17 + В Тюмени ждут вылета пассажиры авиакомпании «Газпром авиа» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Вылет самолета авиакомпании «Газпром авиа» из Тюмени в московский аэропорт Внуково задерживается более, чем на двое суток. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Рощино. Согласно информации онлайн-табло тюменского аэропорта, борт должен был вылететь в Москву в 04:50 21 января. Сейчас расчетное время вылета указано как 15:30 23 января. В медиацентре Рощино на запрос URA.RU посоветовали обратиться к авиакомпании. В приемной «Газпром авиа» не ответили на звонок. Вылет самолета авиакомпании «Газпром авиа» из Тюмени в московский аэропорт Внуково задерживается более, чем на двое суток. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Рощино. Согласно информации онлайн-табло тюменского аэропорта, борт должен был вылететь в Москву в 04:50 21 января. Сейчас расчетное время вылета указано как 15:30 23 января. В медиацентре Рощино на запрос URA.RU посоветовали обратиться к авиакомпании. В приемной «Газпром авиа» не ответили на звонок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям