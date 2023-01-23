Вылет самолета из Тюмени в Москву задержали на двое суток

В Тюмени ждут вылета пассажиры авиакомпании «Газпром авиа»
Вылет самолета авиакомпании «Газпром авиа» из Тюмени в московский аэропорт Внуково задерживается более, чем на двое суток. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Рощино.
Согласно информации онлайн-табло тюменского аэропорта, борт должен был вылететь в Москву в 04:50 21 января. Сейчас расчетное время вылета указано как 15:30 23 января.
В медиацентре Рощино на запрос URA.RU посоветовали обратиться к авиакомпании. В приемной «Газпром авиа» не ответили на звонок.
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