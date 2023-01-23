Вылет самолета из Тюмени в Москву задержали на двое суток

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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, эпидемия, газпром авиа
В Тюмени ждут вылета пассажиры авиакомпании «Газпром авиа» Фото:

Вылет самолета авиакомпании «Газпром авиа» из Тюмени в московский аэропорт Внуково задерживается более, чем на двое суток. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Рощино.

Согласно информации онлайн-табло тюменского аэропорта, борт должен был вылететь в Москву в 04:50 21 января. Сейчас расчетное время вылета указано как 15:30 23 января.

В медиацентре Рощино на запрос URA.RU посоветовали обратиться к авиакомпании. В приемной «Газпром авиа» не ответили на звонок.

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Вылет самолета авиакомпании «Газпром авиа» из Тюмени в московский аэропорт Внуково задерживается более, чем на двое суток. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Рощино. Согласно информации онлайн-табло тюменского аэропорта, борт должен был вылететь в Москву в 04:50 21 января. Сейчас расчетное время вылета указано как 15:30 23 января. В медиацентре Рощино на запрос URA.RU посоветовали обратиться к авиакомпании. В приемной «Газпром авиа» не ответили на звонок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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