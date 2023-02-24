Екатеринбуржцам, которые не попали на рейс в Ханты-Мансийск, вернут деньги

24 февраля 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Пассажирам, не попавшим на рейс из-за сообщений о якобы переносе времени вылета, вернут деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пассажирам авиакомпании «Уральские авиалинии», которые не попали на рейс по маршруту Екатеринбург — Ханты-Мансийск из-за якобы переноса времени вылета, вернут деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Прокуратурой организованы надзорные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдения авиакомпанией „Уральские авиалинии“ законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства. Денежные средства за неоказанную пассажирам услугу воздушной перевозки будут возвращены», — сообщили в пресс-службе ведомства. Самолет должен был вылететь из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» утром 24 февраля, однако четырем пассажирам рейса пришло уведомление о якобы переносе вылета самолета. Сейчас пассажиры купили билеты других авиакомпаний по тому же направлению. Ситуация также находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.

Пассажирам авиакомпании «Уральские авиалинии», которые не попали на рейс по маршруту Екатеринбург — Ханты-Мансийск из-за якобы переноса времени вылета, вернут деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Прокуратурой организованы надзорные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдения авиакомпанией „Уральские авиалинии“ законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства. Денежные средства за неоказанную пассажирам услугу воздушной перевозки будут возвращены», — сообщили в пресс-службе ведомства. Самолет должен был вылететь из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» утром 24 февраля, однако четырем пассажирам рейса пришло уведомление о якобы переносе вылета самолета. Сейчас пассажиры купили билеты других авиакомпаний по тому же направлению. Ситуация также находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.