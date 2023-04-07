США рассекретили данные о контрнаступлении ВСУ: главное к вечеру 7 апреля

Контрнаступление ВСУ запланировано в ближайшие недели
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Пентагоне допустили утечку секретной информации о предстоящем контрнаступлении Украины. Оно ожидается в ближайшие недели. URA.RU приводит главные новости к вечеру 7 апреля.
- Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Из документов следует, что отдельно формируется 12 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), часть из которых обучают и снабжают Вашингтон и страны Альянса. Все бригады будут готовы к 30 апреля. Заместитель пресс-секретаря военного ведомства Сабрина Сингх уверена, что распространением данной информации занимается российская сторона.
- В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на эту утечку и заявили, что опубликованные «документы» не являются достоверными, они сделаны «через фотошоп». По словам советник главы Офиса Михаила Подоляка, при помощи утечки Россия хочет нарушить планы Киева по контрнаступлению.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Киева начнется в ближайшие недели. Он подчеркнул, что украинские партнеры настроены на укрепление страны.
- В Крыму задержали украинского диверсанта Сергея Горюнова, который хотел подорвать подстанцию в городе Керчь. В его квартире нашли взрывное устройство с 2,3 килограммами пластита.
- Россия выдвинула ультиматум для переговоров с Украиной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что переговоры состоятся только с учетом соблюдения российских интересов.
- Папа Римский Франциск предложил установить перемирие между Россией и Украиной на время празднования Пасхи. Он хочет, чтобы страны не нападали друг на друга две недели, начиная с 9 апреля.
- Вооруженные силы РФ уничтожили в Донбассе два склада с боеприпасами ВСУ. По словам Минобороны РФ, общие потери украинских солдат за сутки составили около 380 человек. Об этом сообщает Пятый канал.
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