США рассекретили данные о контрнаступлении ВСУ: главное к вечеру 7 апреля

07 апреля 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Контрнаступление ВСУ запланировано в ближайшие недели Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пентагоне допустили утечку секретной информации о предстоящем контрнаступлении Украины. Оно ожидается в ближайшие недели. URA.RU приводит главные новости к вечеру 7 апреля. Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Из документов следует, что отдельно формируется 12 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), часть из которых обучают и снабжают Вашингтон и страны Альянса. Все бригады будут готовы к 30 апреля. Заместитель пресс-секретаря военного ведомства Сабрина Сингх уверена, что распространением данной информации занимается российская сторона.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на эту утечку и заявили, что опубликованные «документы» не являются достоверными, они сделаны «через фотошоп». По словам советник главы Офиса Михаила Подоляка, при помощи утечки Россия хочет нарушить планы Киева по контрнаступлению.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Киева начнется в ближайшие недели. Он подчеркнул, что украинские партнеры настроены на укрепление страны.

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В Пентагоне допустили утечку секретной информации о предстоящем контрнаступлении Украины. Оно ожидается в ближайшие недели. URA.RU приводит главные новости к вечеру 7 апреля.