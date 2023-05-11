В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожья

11 мая 2023 в 21:22 Размер текста - 17 +

Совершено покушение на председателя суда Запорожья Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Мелитополе было совершено покушение на председателя суда Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, судья не пострадал. «Сегодня в Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области. В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны», — написал Балицкий в своем telegram-канале . Им оказывается медицинская помощь. Балицкий добавил, что покушение является очередной попыткой «киевских нацистов» дестабилизировать обстановку в Запорожье. Следствие ищет подозреваемых.

В Мелитополе было совершено покушение на председателя суда Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, судья не пострадал. «Сегодня в Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области. В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Им оказывается медицинская помощь. Балицкий добавил, что покушение является очередной попыткой «киевских нацистов» дестабилизировать обстановку в Запорожье. Следствие ищет подозреваемых.