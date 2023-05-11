В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожья

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Совершено покушение на председателя суда Запорожья Фото:

В Мелитополе было совершено покушение на председателя суда Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, судья не пострадал.

«Сегодня в Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области. В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Им оказывается медицинская помощь.

Балицкий добавил, что покушение является очередной попыткой «киевских нацистов» дестабилизировать обстановку в Запорожье. Следствие ищет подозреваемых.

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В Мелитополе было совершено покушение на председателя суда Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, судья не пострадал. «Сегодня в Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области. В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Им оказывается медицинская помощь. Балицкий добавил, что покушение является очередной попыткой «киевских нацистов» дестабилизировать обстановку в Запорожье. Следствие ищет подозреваемых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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