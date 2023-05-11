В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожья

Совершено покушение на председателя суда Запорожья
В Мелитополе было совершено покушение на председателя суда Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, судья не пострадал.
«Сегодня в Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области. В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны», — написал Балицкий в своем
Балицкий добавил, что покушение является очередной попыткой «киевских нацистов» дестабилизировать обстановку в Запорожье. Следствие ищет подозреваемых.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!