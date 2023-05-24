Инстасамка избавилась от претензий со стороны ФНС

Инстасамка закрыла свои долги по налогам
Певица Инстасамка (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области) закрыла все свои долги по налогам, за что ей разблокировали счета. Об этом стало известно журналистам.
«Инстасамка погасила все свои долги перед налоговой. Ее счета разблокированы», — сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник.
Как ранее писало URA.RU, Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила, что Зотеева не доплатила отчисления в казну РФ, в результате ей перекрыли возможность пользоваться банковскими счетами. По данным SHOT, сумма недоимки составляла без малого 690 тысяч рублей.
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