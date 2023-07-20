Власти Нефтеюганска вновь отправят детей в скандальный лагерь, где жаловались на травлю

20 июля 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Югорских детей вновь отправят в лагерь «Медная горка» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Нефтеюганска (ХМАО) отправят школьников на новую смену в летний лагерь «Медная горка» в Верхней Пышме (Свердловская область), несмотря на произошедший скандал, сообщили URA.RU в самой мэрии. До этого родители отдыхавших в лагере детей пожаловались на рукоприкладство воспитателей, оскорбления и унижения. «Принято решение о продолжении сотрудничества с лагерем „Медная горка“ как минимум еще на одну смену. Со всеми родителями предварительно проведена беседа и получено согласие на отправление детей в лагерь. С детьми всю смену будет находиться сопровождающий от департамента образования», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии. В лагерь югорских школьников отправят уже 27 июля. Власти решили не разрывать контракт, чтобы дети не остались без отдыха вообще, так как поиск альтернативного учреждения мог затянуться. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за травли детей из ХМАО в лагере под Екатеринбургом прокуратура начала проверку. После возвращения из лагеря школьники пожаловались родителям, что воспитатели называли их «северными оленями» и издевались над ними. Сами сотрудники учреждения заявили, что обвинения являются клеветой. Историей уже заинтересовался глава Следкома России Александр Бастрыкин и детский омбудсмен Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нефтеюганска (ХМАО) отправят школьников на новую смену в летний лагерь «Медная горка» в Верхней Пышме (Свердловская область), несмотря на произошедший скандал, сообщили URA.RU в самой мэрии. До этого родители отдыхавших в лагере детей пожаловались на рукоприкладство воспитателей, оскорбления и унижения. «Принято решение о продолжении сотрудничества с лагерем „Медная горка“ как минимум еще на одну смену. Со всеми родителями предварительно проведена беседа и получено согласие на отправление детей в лагерь. С детьми всю смену будет находиться сопровождающий от департамента образования», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии. В лагерь югорских школьников отправят уже 27 июля. Власти решили не разрывать контракт, чтобы дети не остались без отдыха вообще, так как поиск альтернативного учреждения мог затянуться. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за травли детей из ХМАО в лагере под Екатеринбургом прокуратура начала проверку. После возвращения из лагеря школьники пожаловались родителям, что воспитатели называли их «северными оленями» и издевались над ними. Сами сотрудники учреждения заявили, что обвинения являются клеветой. Историей уже заинтересовался глава Следкома России Александр Бастрыкин и детский омбудсмен Свердловской области.