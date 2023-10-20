Медицинская бригада «Центра медицины катастроф» спасли новорожденного с тяжелой патологией, эвакуировав его из ЯНАО на вертолете в Нижневартовск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.
«Врачебная бригада „Центра медицины катастроф“ в составе врача Константина Бабича, фельдшера Рустама Юсупова и водителя Бахадира Матенова провели санитарно-авиационную эвакуацию новорожденного ребенка из Ямало-Ненецкого автономного округа. Его доставили бортом санавиации в окружную клиническую детскую больницу Нижневартовска», — рассказали в ведомстве.
У младенца сразу после рождения была диагностировна тяжелая патология — атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищем. Через сутки после появления на свет ребенка в специальном теплом кювезе с поддержкой ИВЛ перевезли в Югру.
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