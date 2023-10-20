Медики ХМАО спасли новорожденного из ЯНАО, эвакуировав его на вертолете. Фото 20 октября 2023 в 10:02 Размер текста - 17 + Новорожденного эвакуировали санбортом с Ямала в Нижневартовск (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Медицинская бригада «Центра медицины катастроф» спасли новорожденного с тяжелой патологией, эвакуировав его из ЯНАО на вертолете в Нижневартовск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры. «Врачебная бригада „Центра медицины катастроф“ в составе врача Константина Бабича, фельдшера Рустама Юсупова и водителя Бахадира Матенова провели санитарно-авиационную эвакуацию новорожденного ребенка из Ямало-Ненецкого автономного округа. Его доставили бортом санавиации в окружную клиническую детскую больницу Нижневартовска», — рассказали в ведомстве. У младенца сразу после рождения была диагностировна тяжелая патология — атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищем. Через сутки после появления на свет ребенка в специальном теплом кювезе с поддержкой ИВЛ перевезли в Югру. Югорские врачи эвакуировали малыша в специальном кювезе Фото: пресс-служба депздрава ХМАО Медицинская бригада «Центра медицины катастроф» спасли новорожденного с тяжелой патологией, эвакуировав его из ЯНАО на вертолете в Нижневартовск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры. «Врачебная бригада „Центра медицины катастроф“ в составе врача Константина Бабича, фельдшера Рустама Юсупова и водителя Бахадира Матенова провели санитарно-авиационную эвакуацию новорожденного ребенка из Ямало-Ненецкого автономного округа. Его доставили бортом санавиации в окружную клиническую детскую больницу Нижневартовска», — рассказали в ведомстве. У младенца сразу после рождения была диагностировна тяжелая патология — атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищем. Через сутки после появления на свет ребенка в специальном теплом кювезе с поддержкой ИВЛ перевезли в Югру. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям