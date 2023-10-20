Медики ХМАО спасли новорожденного из ЯНАО, эвакуировав его на вертолете. Фото

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Санитарная авиация. Диспетчерская и эвакуация пациента вертолетом. Пермь, вертолет, носилки, санавиация, санитарная авиация
Новорожденного эвакуировали санбортом с Ямала в Нижневартовск (архивное фото) Фото:

Медицинская бригада «Центра медицины катастроф» спасли новорожденного с тяжелой патологией, эвакуировав его из ЯНАО на вертолете в Нижневартовск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

«Врачебная бригада „Центра медицины катастроф“ в составе врача Константина Бабича, фельдшера Рустама Юсупова и водителя Бахадира Матенова провели санитарно-авиационную эвакуацию новорожденного ребенка из Ямало-Ненецкого автономного округа. Его доставили бортом санавиации в окружную клиническую детскую больницу Нижневартовска», — рассказали в ведомстве.

У младенца сразу после рождения была диагностировна тяжелая патология — атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищем. Через сутки после появления на свет ребенка в специальном теплом кювезе с поддержкой ИВЛ перевезли в Югру.

Югорские врачи эвакуировали малыша в специальном кювезе
Югорские врачи эвакуировали малыша в специальном кювезе
Фото:

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Медицинская бригада «Центра медицины катастроф» спасли новорожденного с тяжелой патологией, эвакуировав его из ЯНАО на вертолете в Нижневартовск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры. «Врачебная бригада „Центра медицины катастроф“ в составе врача Константина Бабича, фельдшера Рустама Юсупова и водителя Бахадира Матенова провели санитарно-авиационную эвакуацию новорожденного ребенка из Ямало-Ненецкого автономного округа. Его доставили бортом санавиации в окружную клиническую детскую больницу Нижневартовска», — рассказали в ведомстве. У младенца сразу после рождения была диагностировна тяжелая патология — атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищем. Через сутки после появления на свет ребенка в специальном теплом кювезе с поддержкой ИВЛ перевезли в Югру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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