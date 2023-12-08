В Тюменской области из-за морозов частично отменили автобусное сообщение

В Тюменской области отменили междугородние автобусы и рейсы в Курган
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Вокзал. Курган, рейсовый автобус, вокзал, пассажиры
В морозы выезжать на трассы стало опасно Фото:

В связи с морозами в Тюменской области частично отменены автобусные рейсы внутри региона, а также в Курган. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Из-за сильных морозов в Тюменской области частично приостановлено автобусное сообщение. Отменены рейсы в Курган, Верхнюю Тавду, Каргаполье, Аромашево, Армизон, Абатск, Тобольск и другие населенные пункты, находящиеся на дальнем расстоянии», — сообщает инфоцентр властей.

Перевозчики приняли решение после того, как получили рекомендации от МЧС. Уточнить информацию по рейсам можно в справочной, по телефонам: 8(3452)35-79-22, 505-593.

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В связи с морозами в Тюменской области частично отменены автобусные рейсы внутри региона, а также в Курган. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Из-за сильных морозов в Тюменской области частично приостановлено автобусное сообщение. Отменены рейсы в Курган, Верхнюю Тавду, Каргаполье, Аромашево, Армизон, Абатск, Тобольск и другие населенные пункты, находящиеся на дальнем расстоянии», — сообщает инфоцентр властей. Перевозчики приняли решение после того, как получили рекомендации от МЧС. Уточнить информацию по рейсам можно в справочной, по телефонам: 8(3452)35-79-22, 505-593.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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