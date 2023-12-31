На тюменской «трассе смерти» в аварии пострадали дети

ГИБДД: на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур в лесничество по заготовке новогодних елей. Свердловская область, Первоуральск, уаз буханка
На тюменской трассе произошла авария с автомобилем «УАЗ» Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 30 декабря в аварии пострадали два ребенка 15-ти и 17-ти лет, а также 41-летняя пассажирка автомобиля, который съехал в кювет. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

«Двое детей пострадали вчера в ДТП на 215-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск под Тобольском. Здесь в кювет съехал автомобиль „УАЗ“. В аварии ранены 41-летняя пассажирка и двое подростков 15-ти и 17-ти лет», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Там также дополнили, что всем раненым назначили амбулаторное лечение. Предварительно, автомобиль не был оборудован ремнями безопасности. В данный момент обстоятельства ДТП выясняются.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 30 декабря в аварии пострадали два ребенка 15-ти и 17-ти лет, а также 41-летняя пассажирка автомобиля, который съехал в кювет. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Двое детей пострадали вчера в ДТП на 215-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск под Тобольском. Здесь в кювет съехал автомобиль „УАЗ“. В аварии ранены 41-летняя пассажирка и двое подростков 15-ти и 17-ти лет», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там также дополнили, что всем раненым назначили амбулаторное лечение. Предварительно, автомобиль не был оборудован ремнями безопасности. В данный момент обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...