На тюменской «трассе смерти» в аварии пострадали дети

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 30 декабря в аварии пострадали два ребенка 15-ти и 17-ти лет, а также 41-летняя пассажирка автомобиля, который съехал в кювет. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
«Двое детей пострадали вчера в ДТП на 215-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск под Тобольском. Здесь в кювет съехал автомобиль „УАЗ“. В аварии ранены 41-летняя пассажирка и двое подростков 15-ти и 17-ти лет», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Там также дополнили, что всем раненым назначили амбулаторное лечение. Предварительно, автомобиль не был оборудован ремнями безопасности. В данный момент обстоятельства ДТП выясняются.
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