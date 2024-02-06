Челябинский завод отправил технику для прокладки дорог в лесах Пермского края. Фото

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Снос незаконной автомойки. Магнитогорск, бульдозер, трактор
Челябинская техника обеспечит высокую производительность работ Фото:

Челябинский тракторный завод, входящий в группу «Тракторные заводы», отгрузил бульдозер Б14 для прокладки дорог в лесах Пермского края. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, к отправке готовы еще три машины.

«Челябинский тракторный завод отгрузил в Пермский край гусеничный бульдозер Б14 с современной электромеханической трансмиссией. К отправке готовятся еще три машины этой модели», — рассказали в минпроме.

Модель универсальная. Она позволит заказчику техники самостоятельно менять отвал. На его месте будет монтироваться мульчер для измельчения древесины, пней и кустарника на коню диаметром до 300 мм. Работать бульдозерам предстоит в сложной местности. Кроме прокладывания дорог, машины задействуют для расчистки полос отвода газопроводов от древесно-кустарниковой растительности.

Электромеханическая трансмиссия позволит бульдозерам двигаться плавно с минимальной скоростью и маневрировать в ограниченных пространствах. Техника оснащена трехзубым рыхлителем. Агрегат позволит не только послойно рыхлить твердые грунты, но и за счет правильной развесовки обеспечит высокую производительность при мульчировании. Также Б14 дополнительно оснащен «лесной» защитой Fleco, которая сохранит кабину и элементы капота от падающих деревьев или крупных веток.

Отвал бульдозера эксплуатирующая организация сможет самостоятельно заменить на мульчер для древесины
Отвал бульдозера эксплуатирующая организация сможет самостоятельно заменить на мульчер для древесины
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Челябинский тракторный завод, входящий в группу «Тракторные заводы», отгрузил бульдозер Б14 для прокладки дорог в лесах Пермского края. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, к отправке готовы еще три машины. «Челябинский тракторный завод отгрузил в Пермский край гусеничный бульдозер Б14 с современной электромеханической трансмиссией. К отправке готовятся еще три машины этой модели», — рассказали в минпроме. Модель универсальная. Она позволит заказчику техники самостоятельно менять отвал. На его месте будет монтироваться мульчер для измельчения древесины, пней и кустарника на коню диаметром до 300 мм. Работать бульдозерам предстоит в сложной местности. Кроме прокладывания дорог, машины задействуют для расчистки полос отвода газопроводов от древесно-кустарниковой растительности. Электромеханическая трансмиссия позволит бульдозерам двигаться плавно с минимальной скоростью и маневрировать в ограниченных пространствах. Техника оснащена трехзубым рыхлителем. Агрегат позволит не только послойно рыхлить твердые грунты, но и за счет правильной развесовки обеспечит высокую производительность при мульчировании. Также Б14 дополнительно оснащен «лесной» защитой Fleco, которая сохранит кабину и элементы капота от падающих деревьев или крупных веток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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