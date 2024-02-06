Челябинский завод отправил технику для прокладки дорог в лесах Пермского края. Фото

06 февраля 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Челябинская техника обеспечит высокую производительность работ Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинский тракторный завод, входящий в группу «Тракторные заводы», отгрузил бульдозер Б14 для прокладки дорог в лесах Пермского края. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, к отправке готовы еще три машины. «Челябинский тракторный завод отгрузил в Пермский край гусеничный бульдозер Б14 с современной электромеханической трансмиссией. К отправке готовятся еще три машины этой модели», — рассказали в минпроме. Модель универсальная. Она позволит заказчику техники самостоятельно менять отвал. На его месте будет монтироваться мульчер для измельчения древесины, пней и кустарника на коню диаметром до 300 мм. Работать бульдозерам предстоит в сложной местности. Кроме прокладывания дорог, машины задействуют для расчистки полос отвода газопроводов от древесно-кустарниковой растительности. Электромеханическая трансмиссия позволит бульдозерам двигаться плавно с минимальной скоростью и маневрировать в ограниченных пространствах. Техника оснащена трехзубым рыхлителем. Агрегат позволит не только послойно рыхлить твердые грунты, но и за счет правильной развесовки обеспечит высокую производительность при мульчировании. Также Б14 дополнительно оснащен «лесной» защитой Fleco, которая сохранит кабину и элементы капота от падающих деревьев или крупных веток. Отвал бульдозера эксплуатирующая организация сможет самостоятельно заменить на мульчер для древесины Фото: пресс-служба минпрома Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский тракторный завод, входящий в группу «Тракторные заводы», отгрузил бульдозер Б14 для прокладки дорог в лесах Пермского края. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, к отправке готовы еще три машины. «Челябинский тракторный завод отгрузил в Пермский край гусеничный бульдозер Б14 с современной электромеханической трансмиссией. К отправке готовятся еще три машины этой модели», — рассказали в минпроме. Модель универсальная. Она позволит заказчику техники самостоятельно менять отвал. На его месте будет монтироваться мульчер для измельчения древесины, пней и кустарника на коню диаметром до 300 мм. Работать бульдозерам предстоит в сложной местности. Кроме прокладывания дорог, машины задействуют для расчистки полос отвода газопроводов от древесно-кустарниковой растительности. Электромеханическая трансмиссия позволит бульдозерам двигаться плавно с минимальной скоростью и маневрировать в ограниченных пространствах. Техника оснащена трехзубым рыхлителем. Агрегат позволит не только послойно рыхлить твердые грунты, но и за счет правильной развесовки обеспечит высокую производительность при мульчировании. Также Б14 дополнительно оснащен «лесной» защитой Fleco, которая сохранит кабину и элементы капота от падающих деревьев или крупных веток.