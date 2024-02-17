Полпред УрФО Якушев поздравил российские студотряды

17 февраля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев отметил, что студотряды — одно из старейших объединений молодежи в России Фото: Георгий Бергал © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем российских студенческих отрядов. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем российских студенческих отрядов! Студотряды — одно из старейших объединений молодежи в нашей стране. Оно возникло в ответ на вызовы, стоявшие перед отечественной экономикой. Но превратилось в особую идею, которая сплотила тысячи молодых людей», — говорится в поздравлении. Якушев добавил, что в этом году отмечаются две важные даты: 65 лет с момента образования движения студотрядов и 20 лет с появления Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Также он отметил, что в отрядном движении молодежь со всей страны объединяется желанием быть полезной Родине, пробовать себя в различных профессиях и раскрывать свой потенциал.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем российских студенческих отрядов. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем российских студенческих отрядов! Студотряды — одно из старейших объединений молодежи в нашей стране. Оно возникло в ответ на вызовы, стоявшие перед отечественной экономикой. Но превратилось в особую идею, которая сплотила тысячи молодых людей», — говорится в поздравлении. Якушев добавил, что в этом году отмечаются две важные даты: 65 лет с момента образования движения студотрядов и 20 лет с появления Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Также он отметил, что в отрядном движении молодежь со всей страны объединяется желанием быть полезной Родине, пробовать себя в различных профессиях и раскрывать свой потенциал.