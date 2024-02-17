Полпред УрФО Якушев поздравил российские студотряды

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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, якушев владимир
Владимир Якушев отметил, что студотряды — одно из старейших объединений молодежи в России Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем российских студенческих отрядов. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем российских студенческих отрядов! Студотряды — одно из старейших объединений молодежи в нашей стране. Оно возникло в ответ на вызовы, стоявшие перед отечественной экономикой. Но превратилось в особую идею, которая сплотила тысячи молодых людей», — говорится в поздравлении.

Якушев добавил, что в этом году отмечаются две важные даты: 65 лет с момента образования движения студотрядов и 20 лет с появления Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Также он отметил, что в отрядном движении молодежь со всей страны объединяется желанием быть полезной Родине, пробовать себя в различных профессиях и раскрывать свой потенциал.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем российских студенческих отрядов. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем российских студенческих отрядов! Студотряды — одно из старейших объединений молодежи в нашей стране. Оно возникло в ответ на вызовы, стоявшие перед отечественной экономикой. Но превратилось в особую идею, которая сплотила тысячи молодых людей», — говорится в поздравлении. Якушев добавил, что в этом году отмечаются две важные даты: 65 лет с момента образования движения студотрядов и 20 лет с появления Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Также он отметил, что в отрядном движении молодежь со всей страны объединяется желанием быть полезной Родине, пробовать себя в различных профессиях и раскрывать свой потенциал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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