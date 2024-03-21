Baza: бывший продюсер Алсу госпитализирован в Москве

21 марта 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Первый продюсер Алсу Валерий Белоцерковский попал в больницу Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве госпитализирован музыкальный продюсер Валерий Белоцерковский, работавший ранее с певицей Алсу. Об этом сообщает Baza. В прошлом Белоцерковский занимался бизнесом в ХМАО «61-летний Белоцерковский попал в больницу 19 марта из-за проблем с сердцем. С тех пор он лежит в терапии, в люкс-палате», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что у продюсера гипертоническая болезнь. Его состояние ухудшилось после недавно проведенной операции. В 80-е годы начал заниматься предпринимательством в Мегионе. В 90-е переехал в Москву, где открыл продюсерский центр «Мегаполь». Занимался организацией концертов. На одном из них познакомился с отцом будущей певицы Алсу Ралифом Сафиным. Белоцерковский дал старт карьере артистки, в том числе придумав знаменитый клип «Зимний сон». В 2000 году Алсу ездила на «Евровидение», где заняла второе место. Это был первый случай, когда российский исполнитель вошел в тройку лидеров. Также Белоцерковский работает сценаристом и режиссером музыкальных клипов. Организовывает различные праздники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве госпитализирован музыкальный продюсер Валерий Белоцерковский, работавший ранее с певицей Алсу. Об этом сообщает Baza. В прошлом Белоцерковский занимался бизнесом в ХМАО «61-летний Белоцерковский попал в больницу 19 марта из-за проблем с сердцем. С тех пор он лежит в терапии, в люкс-палате», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что у продюсера гипертоническая болезнь. Его состояние ухудшилось после недавно проведенной операции. В 80-е годы начал заниматься предпринимательством в Мегионе. В 90-е переехал в Москву, где открыл продюсерский центр «Мегаполь». Занимался организацией концертов. На одном из них познакомился с отцом будущей певицы Алсу Ралифом Сафиным. Белоцерковский дал старт карьере артистки, в том числе придумав знаменитый клип «Зимний сон». В 2000 году Алсу ездила на «Евровидение», где заняла второе место. Это был первый случай, когда российский исполнитель вошел в тройку лидеров. Также Белоцерковский работает сценаристом и режиссером музыкальных клипов. Организовывает различные праздники.