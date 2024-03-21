Baza: бывший продюсер Алсу госпитализирован в Москве

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Открытие выставки Евгении Васильевой в госпитале Лапино. Москва, алсу
Первый продюсер Алсу Валерий Белоцерковский попал в больницу Фото:

В Москве госпитализирован музыкальный продюсер Валерий Белоцерковский, работавший ранее с певицей Алсу. Об этом сообщает Baza. В прошлом Белоцерковский занимался бизнесом в ХМАО

«61-летний Белоцерковский попал в больницу 19 марта из-за проблем с сердцем. С тех пор он лежит в терапии, в люкс-палате», — сообщает telegram-канал.

Уточняется, что у продюсера гипертоническая болезнь. Его состояние ухудшилось после недавно проведенной операции.

В 80-е годы начал заниматься предпринимательством в Мегионе. В 90-е переехал в Москву, где открыл продюсерский центр «Мегаполь». Занимался организацией концертов. На одном из них познакомился с отцом будущей певицы Алсу Ралифом Сафиным. Белоцерковский дал старт карьере артистки, в том числе придумав знаменитый клип «Зимний сон». В 2000 году Алсу ездила на «Евровидение», где заняла второе место. Это был первый случай, когда российский исполнитель вошел в тройку лидеров.

Также Белоцерковский работает сценаристом и режиссером музыкальных клипов. Организовывает различные праздники.

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В Москве госпитализирован музыкальный продюсер Валерий Белоцерковский, работавший ранее с певицей Алсу. Об этом сообщает Baza. В прошлом Белоцерковский занимался бизнесом в ХМАО «61-летний Белоцерковский попал в больницу 19 марта из-за проблем с сердцем. С тех пор он лежит в терапии, в люкс-палате», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что у продюсера гипертоническая болезнь. Его состояние ухудшилось после недавно проведенной операции. В 80-е годы начал заниматься предпринимательством в Мегионе. В 90-е переехал в Москву, где открыл продюсерский центр «Мегаполь». Занимался организацией концертов. На одном из них познакомился с отцом будущей певицы Алсу Ралифом Сафиным. Белоцерковский дал старт карьере артистки, в том числе придумав знаменитый клип «Зимний сон». В 2000 году Алсу ездила на «Евровидение», где заняла второе место. Это был первый случай, когда российский исполнитель вошел в тройку лидеров. Также Белоцерковский работает сценаристом и режиссером музыкальных клипов. Организовывает различные праздники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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