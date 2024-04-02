ВС РФ уничтожили в ДНР ж/д мост, по которому шло снабжение ВСУ

ВС РФ обрубили поставку снабжения ВСУ по ж\д на три направления
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военнослужащие РФ уничтожили в Кураховке в ДНР ж/д мост, по которому ВСУ поступало снабжение. Об этом сообщил командир взвода реактивного дивизиона 238-й артиллерийской бригады с позывным Жгут.
«ВС РФ 30 марта уничтожили в Курахове ДНР стратегический ж/д мост, по [которому шло] снабжение ВСУ на трех направлениях», — отметил он. Мост обеспечивал снабжение ВСУ в районе Марьинки, Угледара и на запорожском направлении. Слова командира взвода передает ТАСС.
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