ВС РФ уничтожили в ДНР ж/д мост, по которому шло снабжение ВСУ

02 апреля 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

ВС РФ обрубили поставку снабжения ВСУ по ж\д на три направления Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие РФ уничтожили в Кураховке в ДНР ж/д мост, по которому ВСУ поступало снабжение. Об этом сообщил командир взвода реактивного дивизиона 238-й артиллерийской бригады с позывным Жгут. «ВС РФ 30 марта уничтожили в Курахове ДНР стратегический ж/д мост, по [которому шло] снабжение ВСУ на трех направлениях», — отметил он. Мост обеспечивал снабжение ВСУ в районе Марьинки, Угледара и на запорожском направлении. Слова командира взвода передает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие РФ уничтожили в Кураховке в ДНР ж/д мост, по которому ВСУ поступало снабжение. Об этом сообщил командир взвода реактивного дивизиона 238-й артиллерийской бригады с позывным Жгут. «ВС РФ 30 марта уничтожили в Курахове ДНР стратегический ж/д мост, по [которому шло] снабжение ВСУ на трех направлениях», — отметил он. Мост обеспечивал снабжение ВСУ в районе Марьинки, Угледара и на запорожском направлении. Слова командира взвода передает ТАСС.