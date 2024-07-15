15 июля 2024

В Челябинске загорелся завод по производству пенопласта. Видео

В Челябинске ликвидирован пожар на предприятии по производству пенопласта
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения на очистных сооружениях. Магнитогорск, мчс, пожарный автомобиль, защитные маски
Пожарные потушили завод по производству пенопласта в Челябинске Фото:

На предприятии по производству строительного пенопласта в районе Копейского шоссе в Челябинске ночью 16 июля произошел крупный пожар. По информации ГУ МЧС Челябинской области, огонь охватил кровлю двух цехов.

«Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара от МЧС России были задействованы 16 единиц техники и 67 человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС оперативно приступили к тушению пожара, он локализован в 1:40 16 июля. Причины возгорания и возможный ущерб устанавливаются. Для замеров воздуха на место выехала специализированная пожарно-спасательная часть и лаборатория Роспотребнадзора.

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На предприятии по производству строительного пенопласта в районе Копейского шоссе в Челябинске ночью 16 июля произошел крупный пожар. По информации ГУ МЧС Челябинской области, огонь охватил кровлю двух цехов. «Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара от МЧС России были задействованы 16 единиц техники и 67 человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники МЧС оперативно приступили к тушению пожара, он локализован в 1:40 16 июля. Причины возгорания и возможный ущерб устанавливаются. Для замеров воздуха на место выехала специализированная пожарно-спасательная часть и лаборатория Роспотребнадзора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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