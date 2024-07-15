В Челябинске загорелся завод по производству пенопласта. Видео

В Челябинске ликвидирован пожар на предприятии по производству пенопласта

16 июля 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Пожарные потушили завод по производству пенопласта в Челябинске Фото: Илья Московец © URA.RU На предприятии по производству строительного пенопласта в районе Копейского шоссе в Челябинске ночью 16 июля произошел крупный пожар. По информации ГУ МЧС Челябинской области, огонь охватил кровлю двух цехов. «Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара от МЧС России были задействованы 16 единиц техники и 67 человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники МЧС оперативно приступили к тушению пожара, он локализован в 1:40 16 июля. Причины возгорания и возможный ущерб устанавливаются. Для замеров воздуха на место выехала специализированная пожарно-спасательная часть и лаборатория Роспотребнадзора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На предприятии по производству строительного пенопласта в районе Копейского шоссе в Челябинске ночью 16 июля произошел крупный пожар. По информации ГУ МЧС Челябинской области, огонь охватил кровлю двух цехов. «Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара от МЧС России были задействованы 16 единиц техники и 67 человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники МЧС оперативно приступили к тушению пожара, он локализован в 1:40 16 июля. Причины возгорания и возможный ущерб устанавливаются. Для замеров воздуха на место выехала специализированная пожарно-спасательная часть и лаборатория Роспотребнадзора.