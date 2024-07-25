Регионам УрФО угрожают новые паводки

© Служба новостей «URA.RU»
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В конце недели в регионах пройдут сильные ливни
В конце недели в регионах пройдут сильные ливни Фото:

В Свердловской, Курганской и Челябинской областях с 25 по 29 июля в районах выпадения сильных дождей ожидаются подъемы уровней воды и подтопления. Об этом рассказали синоптики Уральского гидрометцентра.

"В районах выпадения сильных дождей ожидаются резкие подъемы уровней воды в небольших реках, формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком", — следует из сообщения.

Согласно прогнозу, наиболее неблагоприятная ситуация в Челябинской области может сложиться на реках бассейнов Урала и Камы. "На участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ", — отметили в Уралгидрометцентре.

В Тюменской и Курганской областях случились сильнейшие наводнения за последние 100 лет. К началу мая ситуация стала стабилизироваться и вода в регионах постепенно начала уходить. В пострадавших от наводнения селах проводятся работы по локализации последствий. На Среднем Урале подтопления были не такими сильными, однако в регионе ушли под воду несколько мостов и частных домов.

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В Свердловской, Курганской и Челябинской областях с 25 по 29 июля в районах выпадения сильных дождей ожидаются подъемы уровней воды и подтопления. Об этом рассказали синоптики Уральского гидрометцентра. "В районах выпадения сильных дождей ожидаются резкие подъемы уровней воды в небольших реках, формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком", — следует из сообщения. Согласно прогнозу, наиболее неблагоприятная ситуация в Челябинской области может сложиться на реках бассейнов Урала и Камы. "На участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ", — отметили в Уралгидрометцентре. В Тюменской и Курганской областях случились сильнейшие наводнения за последние 100 лет. К началу мая ситуация стала стабилизироваться и вода в регионах постепенно начала уходить. В пострадавших от наводнения селах проводятся работы по локализации последствий. На Среднем Урале подтопления были не такими сильными, однако в регионе ушли под воду несколько мостов и частных домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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