Регионам УрФО угрожают новые паводки

В Свердловской, Курганской и Челябинской областях с 25 по 29 июля в районах выпадения сильных дождей ожидаются подъемы уровней воды и подтопления. Об этом рассказали синоптики Уральского гидрометцентра.
"В районах выпадения сильных дождей ожидаются резкие подъемы уровней воды в небольших реках, формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком", — следует из сообщения.
Согласно прогнозу, наиболее неблагоприятная ситуация в Челябинской области может сложиться на реках бассейнов Урала и Камы. "На участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ", — отметили в Уралгидрометцентре.
В Тюменской и Курганской областях случились сильнейшие наводнения за последние 100 лет. К началу мая ситуация стала стабилизироваться и вода в регионах постепенно начала уходить. В пострадавших от наводнения селах проводятся работы по локализации последствий. На Среднем Урале подтопления были не такими сильными, однако в регионе ушли под воду несколько мостов и частных домов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.