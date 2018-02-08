Свердловская элита не смогла навязать Путину своего кандидата

20:18 08 февраля 2018 2

«Доверенных лиц» кандидата Путина хотели разбавить чиновницей с непростой репутацией Фото: страница на Facebook Александра Левина

Ректор Уральского медицинского университета Ольга Ковтун несмотря на старания свердловских бизнес-элит так и не смогла попасть в список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Сегодня в этот перечень из 475 человек входят российские звезды эстрады, театра и кино, врачи и спортсмены, телеведущие и музыканты, но не бывший пермский вице-премьер.

За попадание Ковтун в список «доверенных лиц» выступали представители екатеринбургского «купечества» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Свердловская часть в первоначальном списке, который сопредседатели предвыборного штаба Путина 10 января передали в ЦИК РФ, состояла из четырех человек: глава ветеранской организации Юрий Судаков, глава свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева и сопредседатель областного штаба ОНФ Анастасия Немец, а также советник ректора Уральского экономического университета Сергей Воронин. К концу января ЦИК РФ зарегистрировала и опубликовала еще несколько списков, в которые попали участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, рок-звезда Юлия Чичерина и председатель регионального союза журналистов Александр Левин.

Составлением списков доверенных лиц занимались регионы, но одобрение кандидатуры получали в Москве. При этом у территорий была возможность настоять на своем кандидате — именно в число таких «продвиженцев» попали Анастасия Немец и Ольга Ковтун. В первоначальном списке кандидатов в доверенные лица обе значились с пометкой «по согласованию с регионом. В итоге, Немец стараниями членов ОНФ не только попала в число избранных, но и стала сопредседателем штаба кандидата в президенты России Владимира Путина в Екатеринбурге.

В продвижении Ольги Ковтун в федеральный список оказались заинтересованы влиятельные екатеринбургские бизнесмены, знакомые с ректором еще со времен ее свердловского чиновничества (1999-2015). К ним с охотой присоединились представители «Уральского землячества» в Москве, также водившие дружбу с чиновницей в ее «свердловскую эпоху». «Ольге Петровне постарались не только обеспечить статус, который потом можно было бы использовать, но и почистить репутацию — пермский шлейф у нее ну очень неприятный остался», — знает источник из окружения тех самых интересантов.

Ольга Ковтун покинула пермский кабмин спешно — недовольство общественности и политиков достигло критической массы за год Фото: Стефан Савелли © URA.RU

Причина, по которой Ковтун отсутствует в списке доверенных лиц, доподлинно неизвестна. В штабе кандидата в президенты Владимира Путина уточнили, что у них «таких данных нет».

Истинной причиной провала обозначают конфликтность Ольги Ковтун. Отношение к ней в Пермском крае, где она в 2015 году возглавила минздрав и курировала его в должности вице-премьера, оказалось крайне неоднозначным. С именем чиновницы связывали скандал вокруг увольнения сразу 30 главврачей, инициативу по закрытию молочных кухонь в Перми, а также отсутствия объяснений в вопросе недофинансирования учреждений здравоохранения, отсутствия нужных лекарств и автомобилей сразу на трех подстанциях скорой помощи.

Из-за ошибок в управлении перед выборами в Госдуму в 2016 году Ковтун пришлось уволиться. Ректором медакадемии она стала с большим трудом: пермские ошибки продолжают ее преследовать. Но влиятельные друзья все же помогли получить формальный статус.

Дозвониться на сотовый Ольге Ковтун сегодня не удалось — она не берет трубку.