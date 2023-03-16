Губернатор Чукотки рассказал о планах на новом посту

Исполняющий обязанности главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, которого накануне на этот пост назначил президент России Владимир Путин, пока находится в Москве. На Чукотку он вылетит ближайшим самолетом. В эксклюзивном интервью URA.RU Кузнецов, проработавший три года в курганском правительстве вице-губернатором, рассказал о задачах, которые планирует решать в первую очередь, и планах по составу команды.
— Владислав Гариевич, какие первые задачи вы перед собой ставите на новом посту?
— Сейчас говорить о приоритетах было бы несколько преждевременно. Я хочу приехать в регион, встретиться с командой правительства, с людьми, живущими на Чукотке, погрузиться в проблематику и потом определиться с приоритезацией задач. Безусловно, главной задачей является повышение уровня и качества жизни людей. Регион имеет большой потенциал в горнодобывающей промышленности. Необходимо реализовывать проекты в областях логистики, обеспечения продовольствием, ЖКХ.
Кузнецов три года был вице-губернатором Курганской области
— Есть у вас планы по формированию команды в новом регионе? На кого будете делать ставку?
— В регионе действует эффективная управленческая команда. В своей работе буду опираться на мнение коллег. Вероятно, новые назначения будут. Но в целом, я опираюсь на работу той команды, которая трудится сейчас.
— Вы три года работали в Курганской области и знаете команду чиновников. Есть ли у вас в планах пригласить кого-либо поработать на Чукотке?
— В Кургане у Вадима Михайловича Шумкова работает хорошая, профессиональная команда. Люди выполняют долгосрочные задачи. Они, безусловно, находятся на своих местах. Переманивать людей неправильно и с точки зрения государственности, и с человеческой — это не по-товарищески по отношению к моему коллеге-губернатору. Таких планов у меня нет.
— Знали ли вы о планах президента России предложить вам возглавить один из регионов страны? Как отреагировали на эту новость?
— Я готов выполнять любые задачи, поставленные президентом Российской Федерации. Предложение, которое
В политику Кузнецов пришел из нефтегазохимического холдинга
прозвучало от Владимира Владимировича является для меня огромной честью, я ощущаю большую ответственность.
— Когда вы собираетесь переехать в Чукотский округ или уже сделали это?
— Улечу на Чукотку ближайшим самолетом. Поэтому в ближайшее время буду уже на территории округа и приступлю к выполнению своих обязанностей.
— А вы когда-нибудь были на Чукотке?
— Я там не был, но заочно влюблен в этот край. Это северный край с прекрасной природой. Знаю, как строятся отношения между людьми на севере. Их основы — взаимовыручка, искренность. Понимаю, что жить и работать с ними для меня будет большим удовольствием и честью.
Ранее URA.RU писало, что глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник поздравил Кузнецова, который в Луганске был первым заместителем председателя правительства, с новым назначением. Глава ЛНР поблагодарил Кузнецова за совместную работу и пожелал ему достижений на новом посту.
Политическая карьера Кузнецова началась в Кургане в январе 2019 года. Тогда он был назначен на должность вице-губернатора Курганской области. Кузнецов не скрывал своих политических амбиций. Во время работы в Кургане обучился в так называемой «школе губернаторов». С должности вице-губернатора он ушел в конце 2021 года. До получения должности в Кургане Кузнецов занимал пост советника генерального директора нефтехимического холдинга «СИБУР».
Исполняющий обязанности главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, которого накануне на этот пост назначил президент России Владимир Путин, пока находится в Москве. На Чукотку он вылетит ближайшим самолетом. В эксклюзивном интервью URA.RU Кузнецов, проработавший три года в курганском правительстве вице-губернатором, рассказал о задачах, которые планирует решать в первую очередь, и планах по составу команды. — Владислав Гариевич, какие первые задачи вы перед собой ставите на новом посту? — Сейчас говорить о приоритетах было бы несколько преждевременно. Я хочу приехать в регион, встретиться с командой правительства, с людьми, живущими на Чукотке, погрузиться в проблематику и потом определиться с приоритезацией задач. Безусловно, главной задачей является повышение уровня и качества жизни людей. Регион имеет большой потенциал в горнодобывающей промышленности. Необходимо реализовывать проекты в областях логистики, обеспечения продовольствием, ЖКХ. — Есть у вас планы по формированию команды в новом регионе? На кого будете делать ставку? — В регионе действует эффективная управленческая команда. В своей работе буду опираться на мнение коллег. Вероятно, новые назначения будут. Но в целом, я опираюсь на работу той команды, которая трудится сейчас. — Вы три года работали в Курганской области и знаете команду чиновников. Есть ли у вас в планах пригласить кого-либо поработать на Чукотке? — В Кургане у Вадима Михайловича Шумкова работает хорошая, профессиональная команда. Люди выполняют долгосрочные задачи. Они, безусловно, находятся на своих местах. Переманивать людей неправильно и с точки зрения государственности, и с человеческой — это не по-товарищески по отношению к моему коллеге-губернатору. Таких планов у меня нет. — Знали ли вы о планах президента России предложить вам возглавить один из регионов страны? Как отреагировали на эту новость? — Я готов выполнять любые задачи, поставленные президентом Российской Федерации. Предложение, которое прозвучало от Владимира Владимировича является для меня огромной честью, я ощущаю большую ответственность. — Когда вы собираетесь переехать в Чукотский округ или уже сделали это? — Улечу на Чукотку ближайшим самолетом. Поэтому в ближайшее время буду уже на территории округа и приступлю к выполнению своих обязанностей. — А вы когда-нибудь были на Чукотке? — Я там не был, но заочно влюблен в этот край. Это северный край с прекрасной природой. Знаю, как строятся отношения между людьми на севере. Их основы — взаимовыручка, искренность. Понимаю, что жить и работать с ними для меня будет большим удовольствием и честью. Ранее URA.RU писало, что глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник поздравил Кузнецова, который в Луганске был первым заместителем председателя правительства, с новым назначением. Глава ЛНР поблагодарил Кузнецова за совместную работу и пожелал ему достижений на новом посту. Политическая карьера Кузнецова началась в Кургане в январе 2019 года. Тогда он был назначен на должность вице-губернатора Курганской области. Кузнецов не скрывал своих политических амбиций. Во время работы в Кургане обучился в так называемой «школе губернаторов». С должности вице-губернатора он ушел в конце 2021 года. До получения должности в Кургане Кузнецов занимал пост советника генерального директора нефтехимического холдинга «СИБУР».