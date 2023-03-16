Губернатор Чукотки рассказал о планах на новом посту

Что собирается изменить чиновник, начинавший политическую карьеру в Кургане

16 марта 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Новый глава Чукотского округа рассказал, как отреагировал на предложение Путина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исполняющий обязанности главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, которого накануне на этот пост назначил президент России Владимир Путин, пока находится в Москве. На Чукотку он вылетит ближайшим самолетом. В эксклюзивном интервью URA.RU Кузнецов, проработавший три года в курганском правительстве вице-губернатором, рассказал о задачах, которые планирует решать в первую очередь, и планах по составу команды. — Владислав Гариевич, какие первые задачи вы перед собой ставите на новом посту? — Сейчас говорить о приоритетах было бы несколько преждевременно. Я хочу приехать в регион, встретиться с командой правительства, с людьми, живущими на Чукотке, погрузиться в проблематику и потом определиться с приоритезацией задач. Безусловно, главной задачей является повышение уровня и качества жизни людей. Регион имеет большой потенциал в горнодобывающей промышленности. Необходимо реализовывать проекты в областях логистики, обеспечения продовольствием, ЖКХ. Кузнецов три года был вице-губернатором Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Есть у вас планы по формированию команды в новом регионе? На кого будете делать ставку? — В регионе действует эффективная управленческая команда. В своей работе буду опираться на мнение коллег. Вероятно, новые назначения будут. Но в целом, я опираюсь на работу той команды, которая трудится сейчас. — Вы три года работали в Курганской области и знаете команду чиновников. Есть ли у вас в планах пригласить кого-либо поработать на Чукотке? — В Кургане у Вадима Михайловича Шумкова работает хорошая, профессиональная команда. Люди выполняют долгосрочные задачи. Они, безусловно, находятся на своих местах. Переманивать людей неправильно и с точки зрения государственности, и с человеческой — это не по-товарищески по отношению к моему коллеге-губернатору. Таких планов у меня нет. — Знали ли вы о планах президента России предложить вам возглавить один из регионов страны? Как отреагировали на эту новость? — Я готов выполнять любые задачи, поставленные президентом Российской Федерации. Предложение, которое В политику Кузнецов пришел из нефтегазохимического холдинга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU прозвучало от Владимира Владимировича является для меня огромной честью, я ощущаю большую ответственность. — Когда вы собираетесь переехать в Чукотский округ или уже сделали это? — Улечу на Чукотку ближайшим самолетом. Поэтому в ближайшее время буду уже на территории округа и приступлю к выполнению своих обязанностей. — А вы когда-нибудь были на Чукотке? — Я там не был, но заочно влюблен в этот край. Это северный край с прекрасной природой. Знаю, как строятся отношения между людьми на севере. Их основы — взаимовыручка, искренность. Понимаю, что жить и работать с ними для меня будет большим удовольствием и честью. Ранее URA.RU писало, что глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник поздравил Кузнецова, который в Луганске был первым заместителем председателя правительства, с новым назначением. Глава ЛНР поблагодарил Кузнецова за совместную работу и пожелал ему достижений на новом посту. Политическая карьера Кузнецова началась в Кургане в январе 2019 года. Тогда он был назначен на должность вице-губернатора Курганской области. Кузнецов не скрывал своих политических амбиций. Во время работы в Кургане обучился в так называемой «школе губернаторов». С должности вице-губернатора он ушел в конце 2021 года. До получения должности в Кургане Кузнецов занимал пост советника генерального директора нефтехимического холдинга «СИБУР». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполняющий обязанности главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, которого накануне на этот пост назначил президент России Владимир Путин, пока находится в Москве. На Чукотку он вылетит ближайшим самолетом. В эксклюзивном интервью URA.RU Кузнецов, проработавший три года в курганском правительстве вице-губернатором, рассказал о задачах, которые планирует решать в первую очередь, и планах по составу команды. — Владислав Гариевич, какие первые задачи вы перед собой ставите на новом посту? — Сейчас говорить о приоритетах было бы несколько преждевременно. Я хочу приехать в регион, встретиться с командой правительства, с людьми, живущими на Чукотке, погрузиться в проблематику и потом определиться с приоритезацией задач. Безусловно, главной задачей является повышение уровня и качества жизни людей. Регион имеет большой потенциал в горнодобывающей промышленности. Необходимо реализовывать проекты в областях логистики, обеспечения продовольствием, ЖКХ. — Есть у вас планы по формированию команды в новом регионе? На кого будете делать ставку? — В регионе действует эффективная управленческая команда. В своей работе буду опираться на мнение коллег. Вероятно, новые назначения будут. Но в целом, я опираюсь на работу той команды, которая трудится сейчас. — Вы три года работали в Курганской области и знаете команду чиновников. Есть ли у вас в планах пригласить кого-либо поработать на Чукотке? — В Кургане у Вадима Михайловича Шумкова работает хорошая, профессиональная команда. Люди выполняют долгосрочные задачи. Они, безусловно, находятся на своих местах. Переманивать людей неправильно и с точки зрения государственности, и с человеческой — это не по-товарищески по отношению к моему коллеге-губернатору. Таких планов у меня нет. — Знали ли вы о планах президента России предложить вам возглавить один из регионов страны? Как отреагировали на эту новость? — Я готов выполнять любые задачи, поставленные президентом Российской Федерации. Предложение, которое прозвучало от Владимира Владимировича является для меня огромной честью, я ощущаю большую ответственность. — Когда вы собираетесь переехать в Чукотский округ или уже сделали это? — Улечу на Чукотку ближайшим самолетом. Поэтому в ближайшее время буду уже на территории округа и приступлю к выполнению своих обязанностей. — А вы когда-нибудь были на Чукотке? — Я там не был, но заочно влюблен в этот край. Это северный край с прекрасной природой. Знаю, как строятся отношения между людьми на севере. Их основы — взаимовыручка, искренность. Понимаю, что жить и работать с ними для меня будет большим удовольствием и честью. Ранее URA.RU писало, что глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник поздравил Кузнецова, который в Луганске был первым заместителем председателя правительства, с новым назначением. Глава ЛНР поблагодарил Кузнецова за совместную работу и пожелал ему достижений на новом посту. Политическая карьера Кузнецова началась в Кургане в январе 2019 года. Тогда он был назначен на должность вице-губернатора Курганской области. Кузнецов не скрывал своих политических амбиций. Во время работы в Кургане обучился в так называемой «школе губернаторов». С должности вице-губернатора он ушел в конце 2021 года. До получения должности в Кургане Кузнецов занимал пост советника генерального директора нефтехимического холдинга «СИБУР».