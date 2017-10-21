Екатеринбургские телеведущие вышли в финал всероссийского конкурса «ТЭФИ Регион 2017». У ведущей выпуска новостей «Четвертого канала» Анны Авдеевой есть все шансы получить престижную теленаграду.
«Нас часто критикуют за то, что мы делаем ставку на обновление команды, на молодых ведущих, — рассказала корреспонденту „URA.RU“ генеральный директор телекомпании „Четвертый канал“ Элеонора Расулова. — То, как оценило жюри всероссийского конкурса нашего участника — показатель того, что телекомпания движется в правильном направлении».
По словам руководителя, в финале Анне составят конкуренцию ведущие программы «Вести» из Хабаровска и Улан-Удэ.
Отметим, в финал «ТЭФИ», но уже в другой номинации — «Лучший интервьюер» — проходит еще один свердловчанин, ведущий канала «Вести — Урал» Мстислав Захаров. Его жюри оценило за интервью с Ириной Конюховой, женой знаменитого путешественника.