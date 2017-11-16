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16 ноября 2017
18:24  16 ноября 2017 0

В Ноябрьске сожгли 65 свиней, зараженных чумой из Тюменской области

Газ в Путейском городке Курган, труба
Власти Ноябрьска ликвидировали последствия заражения африканской чумой свинейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Ноябрьска отчитались о ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной распространением африканской чумы свиней. Первый замглавы администрации Ноябрьска Александр Боткачик рассказал «URA.RU», что опасности больше нет.

«Все потенциально больные животные и последствия их содержания утилизированы. Дезинфекция проведена. Карантинные мероприятия еще остаются, чтобы отследить ситуацию. Но все держится под контролем. Все частные хозяйства проверены, отобраны пробы, распространение заболевания не подтвердилось», — уточнил чиновник.

По информации агентства, порядка 65 свиней пришлось уничтожить. Из розничных торговых точек хозяйства были сняты все мясные продукты. В Ноябрьском подсобном хозяйстве пока постоянно дежурят ветврачи. Вся информация стекается в штаб чрезвычайной ситуации, возглавляемый лично первым заместителем главы администрации города.

Напомним, 12 ноября ноябрьские ветеринары зарегистрировали вспышку заболевания африканской чумой после падения трех свиней. Ветслужбы пришли к выводу, что зараженных животных в подсобное хозяйство Ноябрьска завезли из Исетского района Тюменской области. Управление ГО и ЧС городской администрации совместно с ГБУ «Ноябрьский центр ветеринарии» и руководством фермерского хозяйства «Раздолье» приняли оперативные меры по локализации и уничтожению очага заболевания и больных животных.

Сергей Мороз
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