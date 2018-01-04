19:43 04 января 2018 3

В результате страшной аварии погибли 10 человек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Родственники югорчан, погибших 3 января в страшной аварии на трассе Ханты-Мансийск — Нягань, получат единовременную выплату в 225 тысяч рублей на организацию похорон. Соответствующее решение приняла губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа, средства будут выделены из резервного фонда регионального правительства. Финансовую поддержку семьям погибших окажут и власти Ямала: к решению вопроса подключились администрация Пуровского района и руководство предприятия, на котором работала одна из жертв ДТП.

Смертельное ДТП произошло в Октябрьском районе ХМАО на 159-м км автодороги Ханты-Мансийск — Нягань. В результате столкновении «Рено Дастер» и «Мазда 6» погибли 10 человек, в том числе четверо детей, среди которых один младенец. Расследованием обстоятельств аварии занимается региональное управление Следственного комитета России.

Как уточняют в пресс-службе окружного МЧС, сегодня в Нягань и Приобье прибывают родственники и близкие погибших, в ближайшее время начнется процедура опознания тел. После этого будет принято решение о доставке погибших к местам захоронения. Отметим, что постоянным местом проживания одной из семей, погибших в ДТП, являлся Калининград.