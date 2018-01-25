13:06 25 января 2018 2

Полицейский был уволен через два месяца после заболевания Фото: E1.ru

В Свердловской области уволен 37-летний лейтенант полиции Сергей Сташков, который после инсульта с 16 октября 2017 года находится в состоянии комы. Всероссийская полицейская ассоциация считает, что увольнение полицейского в таком состоянии незаконно.

«Увольнение сотрудников МВД регулируется положениями Федерального закона „О полиции“ (40-я статья). Также уход со службы в результате полной или частичной утраты работоспособности предусмотрен Трудовым кодексом (83-я статья, пункт пятый). Нельзя уволить человека, пока он находится на больничном. Его должны были вывести в распоряжение кадров», — считает руководитель регионального отделения Всероссийской полицейской ассоциации Владимир Кольцов.

Сергей Сташков служил в полиции в городе Заречном Свердловской области с 2007 года. Командир взвода ДПС потерял сознание на службе во время дежурства. Неожиданно ему стало плохо и он упал на пол. Его отвезли в местную больницу, а после этого — в Екатеринбург, в ОКБ № 1. Врачи диагностировали обширный инсульт, полицейский впал в кому. Уже в конце декабря 2017 военно-врачебная комиссия признала его негодным к службе, на основании чего он был уволен. Пока Сташков являлся полицейским, его лечение оплачивало МВД, теперь все траты легли на плечи его пожилой матери.

При увольнении Сташкову было выплачено единовременное пособие в размере двух окладов денежного содержания. Была назначена также ежемесячная выплата в течение года после увольнения в размере оклада по специальному званию. Кроме того, Сташкову полагается страховка полтора миллиона рублей. Однако мать полицейского денег не получила — ей обещано, что сумма будет выплачена в течение года. В результате в Сети, в группе, в которой общаются сотрудники правоохранительных органов, начался сбор средств в помощь семье заболевшего, теперь уже бывшего коллеги.

«Все выполнено строго по закону. К сожалению, не в МВД писали закон, который регулирует выплаты страховых сумм в течение года с момента увольнения сотрудника, — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Это в Москве депутаты или еще кто должны законы писать, а МВД их только исполняет».