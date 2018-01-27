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27 января 2018
10:00  27 января 2018 0

Экзамен на права каждые 10 лет, высказывание Серебрякова, Собчак раскритиковали. Главное за неделю — в подборке «URA.RU»

Предложение о переэкзаменовке водителей каждые десять лет вызвало эффект разорвавшейся бомбыИгорь Меркулов © URA.RU

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Суббота! Вспоминаем самые интересные темы недели:

Новость о том, что союз автошкол хочет заставить россиян сдавать на права каждые 10 лет, привела в бешенство автомобилистов. Самое интересное, что инициатива «к безопасности движения не имеет отношения». Зачем это нужно и к чему может привести, рассказали журналисты «URA.RU».

Стало известно, что российского биатлониста Антон Шипулина и лидера лыжников Сергея Устюгова не позвали на Олимпиаду-2018. Фанаты подняли волну возмущения в Сети от несправедливости. Шипулин прервал молчание и отправил письмо в МОК.

В соцсетях разгорелись ожесточенные споры из-за высказывания актера Алексея Серебрякова, эмигрировавшего в Канаду. Звезда фильма «Левиафан» заявил, что в Россия полна хамства и агрессии. Но зарабатывать почему-то приезжает именно сюда.

Кондуктор высадила инвалида из автобуса на мороз. Разбирательства из-за проезда едва не закончились трагедией. Вспоминаем громкую историю.

Борьба за лидерство в криминальном мире продолжается. Вор Гули, которому присягнули свердловские торговцы, перешел к активным действиям и начал захват Украины.

Собчак впервые окунулась в прорубь на Крещение. Вот только ошиблась с выбором места для купания и получила массу негатива.

Полина Миклашевская
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