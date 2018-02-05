В команде челябинского губернатора — новое назначение

11:48 05 февраля 2018 6

Валерий Устинов получил работу в правительстве региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместителем министра общественной безопасности Челябинской области 5 февраля, в понедельник, назначен полковник МЧС в отставке Валерий Устинов. Соответствующее постановление подписан губернатор Борис Дубровский. Устинов занял третью ставку заммнистра, которая до того момента была вакантной, передает корреспондент «URA.RU».

Изменения в структуру министерства были внесены осенью 2017 года. Была введена ставка еще одного заместителя, который будет отвечать за вопросы ЧС. Руководит министерством генерал-лейтенант полиции в отставке Евгений Савченко. Устинову назначен испытательный срок в один месяц.

Валерий Устинов попал в информационную повестку в ноябре 2016 года, когда выдвинулся на пост мэра Копейска. Депутаты его поддержали, но Устинов проработал в должности градоначальника всего 10 дней, после чего ушел в отставку.

По информации «URA.RU», кандидатуру на пост замминистра пролоббировал вице-губернатор Олег Климов, курирующий министерство общественной безопасности. С Устиновым Климов знаком по совместной работе в МЧС.

Валерий Устинов 1961 года рождения, с 2001-го по 2006 год руководил управлением противопожарной службы по Челябинской области, до 2009 года возглавлял гарнизон пожарной охраны Магнитогорска. В 2010-м перевелся в Свердловскую область, где четыре года занимал пост первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по региону. Впоследствии стал заместителем начальника Уральского регионального центра МЧС России.