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05 февраля 2018
11:48  05 февраля 2018 6

В команде челябинского губернатора — новое назначение

Заседание правительства. Челябинск, устинов валерий
Валерий Устинов получил работу в правительстве регионаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместителем министра общественной безопасности Челябинской области 5 февраля, в понедельник, назначен полковник МЧС в отставке Валерий Устинов. Соответствующее постановление подписан губернатор Борис Дубровский. Устинов занял третью ставку заммнистра, которая до того момента была вакантной, передает корреспондент «URA.RU».

Изменения в структуру министерства были внесены осенью 2017 года. Была введена ставка еще одного заместителя, который будет отвечать за вопросы ЧС. Руководит министерством генерал-лейтенант полиции в отставке Евгений Савченко. Устинову назначен испытательный срок в один месяц.

Валерий Устинов попал в информационную повестку в ноябре 2016 года, когда выдвинулся на пост мэра Копейска. Депутаты его поддержали, но Устинов проработал в должности градоначальника всего 10 дней, после чего ушел в отставку.

По информации «URA.RU», кандидатуру на пост замминистра пролоббировал вице-губернатор Олег Климов, курирующий министерство общественной безопасности. С Устиновым Климов знаком по совместной работе в МЧС.

Валерий Устинов 1961 года рождения, с 2001-го по 2006 год руководил управлением противопожарной службы по Челябинской области, до 2009 года возглавлял гарнизон пожарной охраны Магнитогорска. В 2010-м перевелся в Свердловскую область, где четыре года занимал пост первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по региону. Впоследствии стал заместителем начальника Уральского регионального центра МЧС России.

Альбина Золотухина
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