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19 февраля 2018
Главные новости 
12:57  19 февраля 2018 2

Губернатор Прикамья и олимпийская чемпионка Ирина Роднина договорились о развитии спорта в регионе

По словам Решетникова, важна не только спортивная инфраструктура, но и грамотная организацияпресс-служба Администрации губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников в воскресенье, 18 февраля, провел рабочую встречу с олимпийской чемпионкой, депутатом Госдумы РФ Ириной Родниной. Результатом встречи стало соглашение о сотрудничестве правительства региона с общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией «Всероссийская федерация школьного спорта» в области пропаганды здорового образа жизни, развития детского спорта и соответствующей инфраструктуры в Прикамье.

Ирина Роднина, являясь президентом «Всероссийской федерации школьного спорта», отметила, что главной задачей федерации и властей региона является привлечение детей к регулярным занятиям спортом, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

«Как правило, детские спортивные школы не могут выполнять эти функции: в них занимается в среднем 13-15% детей. А школьный спорт — это основа, его грамотная организация делает школьную жизнь подрастающего поколения интереснее и закаляет характер», — пояснила Роднина.

В свою очередь, Решетников заявил, что для развития массового спорта важно применять технологии федерации: «Сейчас в Пермском крае уже сформирована программа развития массового спорта, и основной ее составляющей является приведение в порядок школьной спортивной инфраструктуры и развитие спорта на базе школ. Речь идет как о школьном спорте, так и о дворовых командах вокруг, и в целом о создании инфраструктуры для занятий спортом в шаговой доступности на базе школ», — указал губернатор, отметив, что рост популярности спорта зависит не только от инфраструктуры, но также и от ее организации.

Иван Шестак
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