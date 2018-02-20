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20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости 
03:48  20 февраля 2018 1

УрФУ снова отличился. Студенты сами определили лучшие и худшие вузы страны

Встреча кандидата в президенты России Владимира Жириновского со студентами УрФУ. Екатеринбург , толпа, главный вход, уральский федеральный университет, урфу, студенты
Главный вуз Урала оказался в тройке антилидеров студенческого рейтингаФото: Анна Майорова © URA.RU

Итоги исследования вузов, основанные на мнении самих студентов и их отзывах в интернете, позволили определить рейтинг и антирейтинг университетов, академий и институтов. Исследование проводили «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» и проект «Типичный абитуриент».

Как оказалось, лучших оценок со стороны обучающихся добились три московских вуза: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский государственный юридический университет им. Кутафина и Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО).

Хуже всего студенты отзывались о Московском авиационном институте, Санкт-Петербургском государственном экономический университет и Уральском федеральном университете им. Первого президента России Бориса Ельцина. По словам руководителя проекта «Социальный навигатор» Натальи Тюриной, по сравнению с прошлыми подобными исследованиями материальных претензий к вузам все меньше. Зато возникает много вопросов к преподавательскому составу. «Студенты в своих недовольных отзывах отмечают пожилой возраст преподавателей, „потухшие глаза“ и низкую профессиональную компетентность сотрудников вузов», — отметила эксперт проекта.

Студентов, как оказалось, прежде всего волнуют такие вопросы, как заинтересованность, профессионализм и возраст преподавательского состава, состояние общежитий, рейтинговые показатели вуза и достижения выпускников. Авторы исследования рекомендовали руководству вузов внимательнее относиться к запросам студентов.

Отметим, в исследовании приняли участие 98 государственных университетов, академий и институтов России. Специалисты проанализировали отзывы порядка 800 студентов. В печатном варианте учащиеся оставили более 1377 страниц отзывов о своих вузах.

Евгений Александров
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