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20 марта 2018
10:03  20 марта 2018 0

Юлия Савичева рассказала, как истязала себя после родов

Концерт Юлии Савичевой Курган, савичева юля
Певица поделилась тем, как она приходила в формуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уроженка Кургана, известная певица Юлия Савичева раскрыла секрет своего похудения. Благодаря строгой диете под присмотром врачей, а также регулярным спортивным тренировкам ей удалось быстро привести себя в форму. В августе Савичева впервые стала мамой. У нее родилась дочь Анна.

«Мне повезло — у меня была очень строгая диета все девять месяцев. Было это связано с рекомендациями врачей по контролю сахара в крови. Раз в неделю я позволяла себе десерт (после десерта минимум час ходьбы), в остальные дни были сильно ограничены углеводы. Поэтому после рождения дочери я прибавила совсем немного», — написала Савичева на своей личной странице в Instagram.

Прийти в прежнюю форму певице помогли занятия спортом. Она почти в два раза увеличила нагрузку и делала специальные упражнения. «Если нормальные тренировки включали в себя зал и тренера 2-3 раза в неделю, то после этого было 4-5 раз в неделю со специальными упражнениями», — поделилась артистка. Она уточнила, что выполняла кардио-тренировки в виде ходьбы, иногда заменяя их велосипедом. В начале и по окончанию каждой тренировки певица выполняла упражнения на пресс, максимально задействовав мышцы кора.

По словам Савичевой, каждое утро она начинала с вакуума, планки и отжиманий от пола. Кроме того, первые три дня по 4-5 часов в день после родов артистка носила бандаж с постепенным отказом от него. «Мышцы сами должны начать работать, жалеть себя нельзя», — заключила она. Также артистка подчеркнула важность здорового питания.

Ранее Савичева взяла под опеку двоих детей из детского дома. Такое решение она приняла после рождения первенца. Дети пока живут в Кургане и с артисткой еще не виделись. Их встреча запланирована на ближайшее время.

Иван Шестак
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