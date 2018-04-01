03:42 01 апреля 2018 0

Девушка активно «лайкала» посты своего преподавателя Фото: Instagram

Скандалом закончились отношения студентки-второкурсницы Южно-Уральского государственного университета и ее преподавателя. Мужчина уволился с работы, его супруга подала на развод. Вся скандальная история разворачивалась в социальных сетях.

Как сообщает челябинский портал «Telefakt.ru», об увольнении преподавателя стало известно в последний рабочий день недели. «Ещё вчера он был в универе и разговаривал с журналистами-студентами, — приводит издание слова учащихся вуза. — А сегодня узнали, что он уволен».

Между тем, по информации местных СМИ, роман между студенткой и преподавателем ЮУрГУ начался еще полтора года назад, когда его законная супруга была беременна и готовилась родить сына. Муж, как оказалось, времени не терял, и закрутил роман со студенткой. Та же, нисколько не скрываясь, публиковала фотографии, сделанные в местах любовных утех. Некоторые интимные встречи с преподавателем девушка в шутку называла «сдачей долгов в универе», а себя именовала «специалистом по отношениям» и «блогером-моделью»

Фото: Instagram

Супруга однажды обратила внимание, что среди друзей мужа есть некая девушка, которая «лайкает» чуть ли не каждый его пост. Перейдя же на ее страницу, она узнала увидела на фотографиях незнакомой девушки интерьер собственной квартиры, кровать, свою же одежду, которую юная любовница примеряла в отсутствие хозяйки, и даже кота, которого студентка не постеснялась фотографировать своей странице в Instagram.

Поскольку все трое были активными пользователями соцсетей, то и отношения обманутая женщина начала выяснять в публичном пространстве, задав подписчикам вопрос «нормально ли это?»

«Вы считаете это нормальным, что любовница моего мужа (!) выкладывает фото в моей одежде из нашей квартиры, где стоит кроватка моего новорожденного сына? Вопрос второй — то, что женатый преподаватель (!) спал со своей студенткой еще до моей беременности — это норма?», — написала женщина, которая, к слову, сама когда-то училась у своего будущего мужа.

1/3 Фото: Instagram

Отметим, что после разгоревшегося скандала и студентка, и ее преподаватель закрыли свои аккаунты. Девушка продолжает обучение в вузе, который пока официально не отреагировал на ситуацию