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05 апреля 2018
21:30  05 апреля 2018 0

В Тюменской области появится консульство Южной Кореи. Азиаты создадут производство Hyundai и Daewoo

Клипарт. Екатеринбург, флаг кореи
Южная Корея и Тюменская область видят друг в друге стратегических партнеровФото: Александр Мамаев © URA.RU

МИД России готов поддержать предложение Сеула о назначении на пост консула Южной Кореи в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО предпринимателя Игоря Самкаева. По данным источника «URA.RU» в бизнес-кругах Тюмени, инициатива получила предварительное одобрение. Сейчас в столице области подыскивается подходящее здание, где разместится аппарат консульства.

Посольство Республики Корея направило официальную ноту на имя российского МИДа в конце февраля. Азиатские дипломаты заявили, что хотят видеть господина Самкаева на посту консула, чьи полномочия будут распространяться не только на область, но и на автономные округа. Ранее выдвижение предпринимателя на этот пост поддержал тюменский губернатор Владимир Якушев.

Одним из наиболее амбициозных проектов, который может появиться в Тюменской области в рамках сотрудничества с Южной Кореей, является судостроительный кластер. В его строительстве ранее были заинтересованы крупнейшие промышленные гиганты «Hyundai Corporation» и «Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering». Стороны уже обсуждали возможное участие южнокорейского капитала в предприятии по производству нефтеналивных, сухогрузных судов, буксиров и барж.

Помимо судостроительного кластера, стороны рассматривают совместные проекты в нефтегазовом машиностроении, строительстве, производстве минеральных удобрений и кормов для сельского хозяйства, а также туризме. В 2018 году планируется визит официальной делегации правительства и бизнесменов Тюменской области в Республику Корея.

«URA.RU» не удалось на момент подготовки материала получить официальные комментарии МИД РФ относительно перспектив Игоря Самкаева на посту консула Южной Кореи в Тюменской области. В ведомстве попросили направить официальный запрос на имя главы МИДа Марии Захаровой.

Эльдар Булатов
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