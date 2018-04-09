{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 апреля 2018
08 апреля 2018
00:19  09 апреля 2018 0

Поклонников обеспокоил усталый вид Савичевой. ВИДЕО

Концерт Юлии Савичевой Курган, савичева юля
Певица испугала фанатов своей худобойФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Известная российская певица Юлия Савичева поздравила своих фанатов с Пасхой. Однако, ответившие взаимностью поклонники стали опасаться за здоровье артистки, которая показалась им весьма истощенной.

Савичева выложила видеопоздравление на своей странице в Instagram. Поп-звезда поздравила всех с Пасхой, а также пожелала каждому мира, счастья и добра. Но фанаты обратили внимание на внешний вид певицы, которая выглядит уставшей. В комментариях они дали Савичевой совет беречь себя и следить за своим здоровьем. Помимо этого, многие пользователи социальной сети объяснили истощенность артистки. В августе прошлого года она стала мамой, поэтому все свое внимание уделяет ребенку.

Напомним, Савичева поделилась секретом своего похудения. Благодаря строгой диете под присмотром врачей и регулярным спортивным тренировкам певице удалось быстро привести себя в хорошую форму.«Мне повезло — у меня была очень строгая диета все девять месяцев», — подчеркнула артистка.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров