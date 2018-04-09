00:19 09 апреля 2018 0

Певица испугала фанатов своей худобой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Известная российская певица Юлия Савичева поздравила своих фанатов с Пасхой. Однако, ответившие взаимностью поклонники стали опасаться за здоровье артистки, которая показалась им весьма истощенной.

Савичева выложила видеопоздравление на своей странице в Instagram. Поп-звезда поздравила всех с Пасхой, а также пожелала каждому мира, счастья и добра. Но фанаты обратили внимание на внешний вид певицы, которая выглядит уставшей. В комментариях они дали Савичевой совет беречь себя и следить за своим здоровьем. Помимо этого, многие пользователи социальной сети объяснили истощенность артистки. В августе прошлого года она стала мамой, поэтому все свое внимание уделяет ребенку.

Напомним, Савичева поделилась секретом своего похудения. Благодаря строгой диете под присмотром врачей и регулярным спортивным тренировкам певице удалось быстро привести себя в хорошую форму.«Мне повезло — у меня была очень строгая диета все девять месяцев», — подчеркнула артистка.