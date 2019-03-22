Изменения коснулись 24 зарубежных и внутренних рейсов Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

Компания «Аэрофлот» отменила семь и перенесла 17 рейсов в московском аэропорту Шереметьево. Поводом для изменений стал неблагоприятный прогноз погоды, говорится на сайте перевозчика.

«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов 22 марта», — сказано в сообщении. Среди отмененных рейсов самолеты до Варшавы, Берлина, Хельсинки, Воронежа, Франкфурта, Таллина и Нижнего Новгорода. Рейсы до Сургута (SU1514), Тюмени (SU1509), Омска, Краснодара и других городов перенесены на более позднее время.

Компания сообщает, что оповещение пассажиров проводится через центр бронирования, а прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым. Согласно прогнозу погоды, 22 марта в Шереметьево скорость ветра составляет 5 м/с, вероятность осадков — 92%.