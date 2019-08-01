Судья потребовал взыскать компенсацию с «Газпрома» за массовый снос дач

Компенсации за массовый снос дачных домов могут составить миллиарды рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Земельный кодекс РФ могут внести поправки, которые позволят гражданам взыскивать с «Газпрома» и других монополистов компенсации за массовый снос дач, более 30 лет расположенных в защитных зонах трубопроводов. Сделать это предлагает судья Конституционного суда Гадис Гаджиев.

«До конца 2019 года правительство России должно внести в Госдуму законопроект о том, кто и в каком соотношении должен возмещать убытки граждан в случае принудительного сноса построек на участках, предоставленных под садоводство властями РСФСР», — сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на постановление КС от 3 июля.

Проблема связана с массовыми исками «Газпрома» (а также «Транснефти» и «Лукойла») к собственникам земельных участков, чьи дачи и коттеджи возведены близко к трубопроводам. После внесения поправок в Земельный кодекс ситуация может кардинально измениться: по оценкам экспертов, владельцы снесенных дач смогут взыскать с «Газпрома» солидные компенсации (их совокупный размер может составить несколько миллиардов рублей).

В конце июля в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в садово-огороднических кооперативах, расположенных возле водохранилища сургутской ГРЭС, начался массовый снос дач на основании решений судов, выигранных компанией «Газпром трансгаз Сургут».

Ранее «URA.RU» уже сообщало о наличии конфликта между сургутскими дачниками и «Газпромом». Речь идет о десятке кооперативов, расположенных возле сургутской ГРЭС-1, которые оказались в охранной зоне магистрального газопровода высокого давления. Есть среди них и загородные дома сургутских депутатов и чиновников.