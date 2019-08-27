Пилотов возмутило предложение Utair «утилизировать летный состав»

Профессионалы были неприятно удивлены обращением летного директора Utair Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Возрастным пилотам Utair предложили самим выбирать себе летную нагрузку. Но из-за этого они могут потерять часть зарплаты. Информация об этом появилась на портале Forumfvia.ru. Предложение, которое якобы подписано летным директором перевозчика, сопровождается фразой «авиакомпания заинтересована в максимальной утилизации летного состава».

Подобное обращение возмутило пилотов. «Я бы не хотел, чтобы меня утилизировали», «Идея может и правильная, но словесное оформление как провокация», «а летных директоров утилизируют?», пишут пилоты. По другому мнению, речь скорее всего идет о неудачной формулировке, а в виду имелось «полезное использование».

При этом само предложение не вызвало негатива. Согласно документу, пилотам в возрасте от 55 лет предложено выбирать из трех вариантов: максимально разрешенная нагрузка (с дополнительными выплатами), разрешенная нагрузка (обычная зарплата) и «щадящий режим» (с понижением в зарплате). Изменения в условия труда вносятся «по просьбе пилотов, которые хотели бы продолжать работу в авиакомпании, но из-за повышенной утомляемости не могут работать с полной нагрузкой».

«Несмотря на то, что опытных пилотов в России не хватает, разумно дать человеку возможность летать меньше, чтобы из-за усталости он не растерял летных качеств», — отметил в разговоре с «URA.RU» президент Фонда содействия развитию гражданской авиации России Олег Смирнов

Агентство обратилось в Utair с просьбой прокомментировать ситуацию — ответа на запрос пока не получено.