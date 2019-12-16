Синоптики рассказали, какая погода будет после Нового года

В январе 2020 года температура в европейской части России будет выше нормы. Такой прогноз дала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
«Выше нормы также ожидается на востоке Центрального округа, на юге европейской территории, в Поволжье, на Урале (кроме Челябинской области), на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае, на западе Якутии», — пишет «Российская газета» со ссылкой на представителя ведомства. Также температура чуть выше нормы будет наблюдаться и в Москве. Однако, по прогнозам синоптиков, отличие будет незначительным — всего один градус.
Холодный январь ожидается на западе Ленинградской области, в центре и на юге Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и Республике Алтай. Синоптики прогнозируют сильные холода на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке. Именно в этих регионах, отмечает специалист, будет мало осадков, в то время как в центральных областях возможны снегопады.
Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зима в России будет проходить с большими перепадами температур. Разница будет заметна в европейской части России и Западной Сибири, напоминает «Национальная служба новостей».